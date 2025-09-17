Ο Χρήστος Κόντης θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το επόμενο διάστημα και μέχρι το Τριφύλλι να καταλήξει στον εκλεκτό για τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Χρήστο Κόντη για να επιστρέψει ως υπηρεσιακός προπονητής στο Τριφύλλι.

Το απόγευμα της Τετάρτης υπήρξε οριστική συμφωνία και ο Έλληνας προπονητής από την Πέμπτη θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο χρόνος της παρουσίας του θα εξαρτηθεί από την διαδικασία αναζήτησης προπονητή από την ''πράσινη'' ΠΑΕ.