Παναθηναϊκός: Οι πράξεις και δύο λόγια για το ματς με την Καλλιθέα
Τα λόγια ισοδυναμούν με ένα τίποτα χωρίς τις πράξεις.
Από μία άποψη η επί της ουσίας ''συγγνώμη'' από διοίκηση και ποδοσφαιριστές μέσα από τις ανακοινώσεις της Τρίτης για τις δύο μεγάλες γκέλες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ήταν μία παραδοχή λάθους.
Ένας τρόπος να έρθει το κοινό πιο κοντά και να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση, να ξεκολλήσει το καράβι από τα βράχια της ατελείωτης εσωστρέφειας. Από την άλλη, όμως, σημασία στη ζωή γενικότερα και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα, δεν έχουν οι υποσχέσεις αλλά τα έργα.
Oπότε τόσο η διοίκηση του κλαμπ όσο και οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία του Παναθηναϊκού, να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να διορθώσουν την κατάσταση.
Είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της χρονιάς, τίποτα δεν έχει χαθεί αλλά θα χαθεί αν όλα παραμείνουν ως έχουν. Αν δεν κουνηθεί φύλλο και την πληρώσει ξανά και μόνο ένας προπονητής.
Έτσι με μαθηματική ακρίβεια, ο επόμενος τεχνικός θα προστεθεί στην λίστα του μεγάλου καταλόγου των τελευταίων δύο ετών. Όσο καλός και ικανός και αν είναι.
Το παιχνίδι με την Καλλιθέα προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο διάθεσης, νοοτροπίας και τήρηση της υπόσχεσης. Όπως είναι για παράδειγμα το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο, όπου η νίκη είναι μονόδρομος.
Επειδή, όμως, είδαμε κάποια νέα πρόσωπα, αξίζει να σημειώσουμε δύο πράγματα, τονίζοντας πάντα πως ο αντίπαλος ήταν μια ομάδα από την Super League 2 και πως οι καθαρές ευκαιρίες που έδωσε ο Παναθηναϊκός ήταν ποδοσφαιρικά ανεπίτρεπτες. Ας είναι καλά ο Λαφόν. Σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να πει κανείς πως το σύνολο έκανε μια καλή εμφάνιση, οπότε, πάμε να δούμε κάποια πράγματα ατομικά.
Ντεμπούτο για τον Ταμπόρδα. Από την διάθεση, τις ενέργειες, τις ποιοτικές τελικές που ήταν ''μέσα'' σήμερα, είναι να απορείς που δεν έπαιξε έστω ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Αργεντινός έδειξε σε καλή κατάσταση, ήταν καλός στην πρώτη του φορά και τα επόμενα θα τα δούμε στη συνέχεια. Η διάθεσή του να παίξει γρήγορα και να πατάει στην περιοχή, ψάχνοντας και κάθετο παιχνίδι, μπορούν να δώσουν πράγματα στην ομάδα.
Γκολ για τον Ντέσερς. Το απλό μάτι θα πει, ναι σε κενό τέρμα. Αν παρατηρήσει κανείς την φάση, ο Νιγηριανός κάνει αυτό που πρέπει ένας σέντερ φορ. Βλέπει τον χώρο, κινείται σε αυτόν, σε διάστημα που δεν τον βλέπουν οι στόπερ και μετά, ναι, όλα είναι απλά. Καλό για την ψυχολογία του, ώστε να πάρει τα πάνω του ενόψει των αγώνων που έρχονται. Σούπερ η ενέργεια του Τετέ.
Σημαντικές επεμβάσεις του Λαφόν που απέτρεψε νέα επεισόδια στο σίριαλ της εγχώριας αγωνιστικής κατηφόρας του συλλόγου.
Ωραία πράγματα από τον νεαρό Μπόκο και μπράβο στον Κοροπούλη που τον έριξε στο ματς, στο ρευστό 1-0, σε μία κατάσταση πολύ περίεργη και δύσκολη για τον οργανισμό.
Και τώρα ο Ολυμπιακός. Εκεί όπου στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα κάθεται ο Χρήστος Κόντης, η καλύτερη δυνατή λύση αυτή την εποχή για υπηρεσιακός.
Για το θέμα του μόνιμου προπονητή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.