Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού Γιώργος Καραγκούνης δεν έκρυψε την περηφάνεια για το γκολ του γιου του στο ματς με την Κηφισιά.

Το ταλέντο ορισμένες φορές είναι κληρονομικό.

Ο Γιώργος Καραγκούνης, ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού και ποιότητα είχε και παθιασμένος με το ποδόσφαιρο ήταν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004 Καραγκούνης όπως είναι γνωστό, είχε κι εξαιρετικά χτυπήματα φάουλ.

Το ταλέντο πήρε και ο γιος. Ο Χριστόφορος παίζει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και είναι επίσης μέσος. Αν και γεννήθηκε στις 12/01/2009 παίζει με την Κ17.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, λοιπόν, με αντίπαλο την Κηφισιά, ο Χριστόφορος Καραγκούνης σκόραρε με έξυπνη εκτέλεση φάουλ και διαμόρφωσε το 4-0 για το τριφύλλι.

Ο τυπάρας ανέβασε στον λογαριασμό του βίντεο με το γκολ του γιου του και δεν έκρυψε την περηφάνειά του φυσικά.

Δείτε το γκολ του Καραγκούνη