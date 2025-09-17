Παναθηναϊκός: Η γκολάρα του γιου του Γιώργου Καραγκούνη
Το ταλέντο ορισμένες φορές είναι κληρονομικό.
Ο Γιώργος Καραγκούνης, ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού και ποιότητα είχε και παθιασμένος με το ποδόσφαιρο ήταν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004 Καραγκούνης όπως είναι γνωστό, είχε κι εξαιρετικά χτυπήματα φάουλ.
Το ταλέντο πήρε και ο γιος. Ο Χριστόφορος παίζει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και είναι επίσης μέσος. Αν και γεννήθηκε στις 12/01/2009 παίζει με την Κ17.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, λοιπόν, με αντίπαλο την Κηφισιά, ο Χριστόφορος Καραγκούνης σκόραρε με έξυπνη εκτέλεση φάουλ και διαμόρφωσε το 4-0 για το τριφύλλι.
Ο τυπάρας ανέβασε στον λογαριασμό του βίντεο με το γκολ του γιου του και δεν έκρυψε την περηφάνειά του φυσικά.
Δείτε το γκολ του Καραγκούνη
