Με ανακοίνωσή της η Super League γνωστοποίησε πως τα παιχνίδια του ΟΦΗ με τον Άρη και της ΑΕΛ Novibet με τον Βόλο θα διεξαχθούν την ίδια μέρα που είχαν οριστεί αλλά σε διαφορετική ώρα.

Νέες ώρες για δύο παιχνίδια της Super League και συγκεκριμένα για την 6η αγωνιστική. Ο λόγος για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη και της ΑΕΛ Novibet με τον Βόλο. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι οι ακόλουθοι αγώνες, στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα έναρξης και θα διεξαχθούν ως εξής:

· Ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 18:30 (αντί για 20:00).

· Ο αγώνας Α.Ε.Λ. – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 20:30 (αντί για 17:00)».