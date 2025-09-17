Super League: Αλλαγή ώρας σε δύο παιχνίδι
Νέες ώρες για δύο παιχνίδια της Super League και συγκεκριμένα για την 6η αγωνιστική. Ο λόγος για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη και της ΑΕΛ Novibet με τον Βόλο. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι οι ακόλουθοι αγώνες, στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα έναρξης και θα διεξαχθούν ως εξής:
· Ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 18:30 (αντί για 20:00).
· Ο αγώνας Α.Ε.Λ. – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 20:30 (αντί για 17:00)».
