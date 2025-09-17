Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta τη δική του προσέγγιση για το αποψινό πολύ σημαντικό πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν βρίσκεται πάλι πίσω στα σαλόνια της μεγαλύτερης διοργάνωσης του κόσμου για πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2020. Κάνοντας πρεμιέρα στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην πρωταθλήτρια Κύπρου, την Πάφο.

Μία ομάδα κι αυτή με Ισπανό προπονητή για τρίτη στη σειρά σεζόν. Και με πορεία στα έξι προκριματικά του καλοκαιριού να εντυπωσιάζει. Πώς θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να αποκτούσε προβάδισμα στο αποψινό παιχνίδι; Σίγουρα με το όπλο της έδρας. Με στόχευση να την εκμεταλλευθεί, ει δυνατόν από το α΄ ημίχρονο. Θεωρώ κλειδί τι θα γίνει ακριβώς σε αυτό το διάστημα. Αν δηλαδή μπορέσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να πάρει κεφάλι.

Βλέπετε, εκτός όλων των άλλων, έχω παρατηρήσει ότι η Πάφος στις ήττες της στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν είχε ένα κοινό σημείο-δέχονταν πρώτη γκολ, από το α΄ ημίχρονο, και ενίοτε γρήγορα κιόλας. Και πρόκειται για εφτά ματς από τα 16 (!) τα οποία συνολικά έδωσε:

Ντζουργκάρντεν-Πάφος 3-0 με το 1-0 στο 35΄

Φιορεντίνα-Πάφος 3-2 με το 1-0 στο 38’

Πάφος-Χάϊντεχαϊμ 0-1 με το γκολ από το 25΄

Κλουζ-Πάφος 1-0 με το γκολ από το 17’

Ζαλγκίρις-Πάφος 2-1 με το 1-0 στο 17’ και το 2-0 στο 26΄!

Έλφσμποργκ-Πάφος 3-0 με το 1-0 στο 9’

Μοιάζει για πολύ κρίσιμο κομμάτι να πας στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με αντίπαλο την Πάφο. Και οι έξι ήττες της έτσι ήρθαν! Μόνο μία φορά γλίτωσε την ήττα ενώ έχανε στο ημίχρονο (1-2). Κι αυτή, το 2-2 εκτός έδρας με την Λουγκάνο, ισοφάρισε στο 95ο λεπτό!

Η ομάδα του Καρσέδο όταν σκοράρει πρώτη αυτή και ιδίως καταφέρνει να πάει στο ημίχρονο με το σκορ υπέρ της η, ακόμη και ισόπαλο, είναι ανίκητη (!) στο β΄ ημίχρονο. Για του λόγου το αληθές:

Πάφος-Ερυθρός Αστέρας 1-1 (και πρόκριση) με 0-0 ημίχρονο

Ερυθρός Αστέρας-Πάφος 1-2 με 0-1 ημίχρονο

Πάφος-Ντινάμο Κιέβου 2-0 με 1-0 ημίχρονο

Ντινάμο Κιέβου-Πάφος 0-1 με 0-0 ημίχρονο

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Πάφος 0-1 με 0-1 ημίχρονο

Πάφος-Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-1 με 0-0 ημίχρονο

Πάφος-Ντζουργκάρντεν 1-0 με 0-0 ημίχρονο

Πάφος-Τσέλιε 2-0 με 0-0 ημίχρονο

Πάφος-Αστάνα 1-0 με 0-0 ημίχρονο

Πέτροκαμπ-Πάφος 1-4 με 1-2 ημίχρονο

Πάφος-Κλουζ 3-0 με 2-0 ημίχρονο

Πάφος-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4-0 με 0-0 ημίχρονο

Πάφος-Ζαλγκίρις 3-0 με 1-0 ημίχρονο

Σε 13 παιχνίδια με ημίχρονο ισόπαλο η, υπέρ της η Πάφος έχει 11 νίκες και δύο ισοπαλίες πρόκρισης!!!

Άρα, όσο και να μας φαίνεται…κάπως, έχουμε να κάνουμε μία ομάδα που δείχνει ανίκητη (!) εάν δεν μπορέσεις να την κερδίζεις από το ημίχρονο!

Μία ξεχωριστή κατηγορία είναι το ματς Πάφος-Έλφσμποργκ 2-5, με το 0-1 στο 23’ και με την κυπριακή ομάδα να γυρίζει το σκορ στο ημίχρονο στο υπέρ της 2-1, αλλά παίζοντας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό λόγω αποβολής…

Άσχετο:

Ο Ρουμάνος Κόβακς σφυρίζει απόψε το Ολυμπιακός-Πάφος στο Καραϊσκάκη. Μία παρατήρηση που θα μπορούσα να κάνω; Σε τέσσερα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια που Ρουμάνοι διαιτητές έπαιξαν κυπριακές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης, είχαν μόνο νίκες!

ΑΕΚ Λάρνακα-Λέγκια 4-1 (Φέσνιτς), Ομόνοια-Φλόρα 1-0 (Πετρέσκου), Άρης Λεμεσού-Ρέϊντζερς 2-1 (Φέσνιτς) και μόλις πριν ένα μήνα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Πάφος 0-1 με τον Πετρέσκου να αφήνει από το 30ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής τη Μακάμπι.

Τον Ολυμπιακό ο Κόβακς δεν τον έχει ξανασφυρίξει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για τον Μεντιλίμπαρ το Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι μία εντελώς άγνωστη εμπειρία. Είχε προλάβει και είχε παίξει δύο ματς με τη Σεβίλλη στη φάση των ομίλων το φθινόπωρο του 2023, πριν ακριβώς δύο χρόνια.

Ένα το Σεβίλλη-Λανς 1-1 με την ομάδα του να προηγείται στο 9’ και τους Γάλλους να ισοφαρίζουν στο 24΄. Κι ένα το θρίλερ PSV-Σεβίλλη 2-2 με την ομάδα του πάλι να ανοίγει το σκορ, στο 68’, τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο 86’ με πέναλτι, τη Σεβίλλη να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο 87’ και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 95’!

Δύο παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει και ο…Μπιανκόν! Πιτσιρικάς μάλιστα. Ήταν φθινόπωρο του 2018, στα 18,5 χρόνια του, όταν έπαιξε και δη βασικός στο Ατλέτικο Μαδρίτης-Μονακό 2-0 και στο Μονακό-Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για αποφόρτιση λόγω του αποψινού αγώνα