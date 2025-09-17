Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (17/9) στο Gazzetta
Sportday: Καλπάζοντας για τα αστέρια! Μετά το «3x3» στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θέλει επιτυχημένο ξεκίνημα και στη League Phase του Champions League.
Livesport: Στα αστέρια με τρέλα! Ο θρύλος επιστρέφει στο Champions League και θέλει το πρώτο αναγκαίο τρίποντο κόντρα στην «σταχοπούτα» Πάφο. Ο ένας NBA, o άλλος παρακάλια.
Φως των σπορ: Σαν τελικός. Σταύρος Παπαδόπουλος: «Δεν συγκρίνεται με Ολυμπιακό η Πάφος».
Κόκκινος Πρωταθλητής: Έτοιμος να πετάξει στα αστέρια ο θρύλος! Εδώ θα προσκυνήσουν!
Ώρα των σπορ: Νίκη, γκολ και... δοκιμές! Ο Νίκολιτς θέλει στο σημερινό ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω να δει την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη.
