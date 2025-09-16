Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε πως κατανοεί την αντίδραση των φίλων του συλλόγου και ζήτησε την στήριξή τους, τονίζοντας πως «θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε την ομάδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»:

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας.

Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».