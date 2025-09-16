Ο τεχνικός του ΟΦΗ Μίλαν Ράσταβατς πήρε για πρώτη φορά τον Βούκοτιτς στην αποστολή, για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα. Εκτός ο Φούντας.

Ο ΟΦΗ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο, όπου την τετάρτη θα υποδεχθεί για την πρώτη αγωνιστική της League Phase την Καβάλα (16.00).

Ο τεχνικός των Κρητικών πήρε για πρώτη φορά στην αποστολή τον Μαυροβούνιο μέσο Ίλια Βούκοτιτς, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος και υπέγραψε συμβόλοαιο διετούς διάρκειας.

Ο 26χρονος (γεννήθηκε στις 7/1/1999) διεθνής ποδοσφαιριστής του Μαυροβουνίου (3 συμμετοχές και 1 γκολ με την Ανδρών) θα βρίσκεται για πρώτη φορά στη διάθεση του τεχνικού Μίλαν Ράσταβατς και δεν αποκλείεται να κάνει και το ντεμπούτο του. Ο Βούκοτιτς έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Τσετίνιε και ακολούθησε η Γκρμπάλι. Σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Β' ομάδα, μετρώντας 52 συμμετοχές και 4 γκολ.

Έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα της Μποαβίστα, με την οποία είχε 95 συμμετοχές και 4 γκολ. Στην αποστολή αντίθετα δεν βρίσκεται ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο διεθνής επιθετικός πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ ήταν άρρωστος κι έσφιξε δόντια για να παίξει, αφού είχε πυρετό. Γι' αυτό και ο Ράσταβατς τον άφησε εκτός για να τον ξεκουράσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΟΦΗ για την αποστολή: «Με τον Ίλια Βούκοτιτς να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του αυριανού (17/9) αγώνα με την Καβάλα, για την 1η αγωνιστική της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε για την 23μελή αποστολή τους: Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Γκονζάλες, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Λαμπρόπουλο, Κωστούλα, Κρίζμανιτς, Βούκοτιτς, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Μπαϊνοβιτς, Νέιρα, Φαϊτάκη, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκη, Ρακόνιατς, Σαλσίδο.

Εκτός έμειναν οι Φούντας, Χριστόπουλος, Καλαφάτης, Zanelatto, Χνάρης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Κοντεκάς (διεθνής).