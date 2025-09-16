Παναθηναϊκός: Ο Ρενάτο Σάντσες αποχαιρέτησε τον Βιτόρια
Ο Ρενάτο Σάντσες είπε το δικό του αντίο στον πρώην πλέον τεχνικό του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια.
Ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του το πρωί της Δευτέρας με τον Ρουί Βιτόρια.
Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος θα πορευτεί πλέον στο τριφύλλι χωρίς την παρουσία του συμπατριώτη του τεχνικού, τον οποίο αποχαιρέτησε με μία φωτογρασία στον λογαριασμό του στο instagram.
Ο Ρενάτο Σάντσες ανέβασε μία φωτογραφία με τον Ρουί Βιτόρια και τη συνόδευσε με το μήνυμα: «Σ' ευχαριστώ μίστερ, καλή τύχη στο μέλλον».
Η ανάρτηση του Ρενάτο Σάντσες
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μπίρνταχας
