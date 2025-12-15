Παναθηναϊκός: Τις διακοπές του στην Ελλάδα απολαμβάνει ο Βιτόρια
Ο Ρουί Βιτόρια επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την θητεία του στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτή την φορά για διακοπές. Ο Πορτογάλος προπονητής που βρέθηκε στον πάγκο των «πρασίνων» για 43 παιχνίδια έχοντας 3 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες, αποχώρησε από το «τριφύλλι» τον Σεπτέμβριο μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας.
Ο έμπειρος τεχνικός δεν έχει υπογράψει σε κάποια ομάδα και βρήκε την ευκαιρία να έρθει και πάλι στην χώρα μας, αλλά αυτή την φορά για διακοπές. Ο Βιτόρια πήγε σε Αίγινα, Πόρο και Αθήνα και ανέβασε φωτογραφίες, με αυτή της πρωτεύουσας να έχει φόντο την Ακρόπολη.
Εκτός από τις φωτογραφίες; που ανέβασε έγραψε και τα εξής: «Η χώρα που με έχει πάντα υποδεχτεί τόσο θερμά! Μετά από την απόλαυση της ομορφιάς των νησιών Αίγινα και Πόρος, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα τέλειο αργοαπογευματινό στην Αθήνα».
