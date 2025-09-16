Αποκάλυψη Αθανασίου στους Galacticos: «Ο Παναθηναϊκός μιλάει με τρεις προπονητές, πρώτη επιλογή για υπηρεσιακός ο Κόντης»
Τα δεδομένα για τον διάδοχο του Ρουί Βιτόρια, που είναι και το φλέγον θέμα των ημερών, παρουσίασε στην εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta ο Νίκος Αθανασίου. Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ανέφερε πως οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τρεις προπονητές.
Οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι εύκολες και χρειάζονται χρόνο για να φανεί η έκβασή τους. Απέκλεισε δε το ενδεχόμενο του Φερνάντο Σάντος.
Όσον αφορά το τώρα, δηλαδή τα προσεχή παιχνίδια των «πρασίνων» με την Athens Kallithea στο Κύπελλο, τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και την Γιούνγκ Μπόις στην Ευρώπη, το «τριφύλλι» αναζητεί την καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορεί να κάνει για έναν υπηρεσιακό τεχνικό μέχρι να βρεθεί ο εκλεκτός.
Βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για τον ρόλο αυτό είναι ο Χρήστος Κόντης. Ακόμη δεν υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη στο μέτωπο αυτό, εκκρεμεί μία επαφή του Έλληνα τεχνικού με τους ιθύνοντες της ομάδας.
Τέλος, άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει στην άκρη το πλάνο αυτό σε περίπτωση που υπάρξει εξέλιξη με κάποιον από τους υποψηφίους με τους οποίους βρίσκεται σε επικοινωνία μέσα στην ημέρα.
