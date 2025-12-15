Καλάμπρια: «Να φέρω σπίτι κάποια τρόπαια με τον Παναθηναϊκό»

Μεγάλη συνέντευξη στην Ιταλία έδωσε ο Ντάβιντε Καλάμπρια με τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού να πλέκει το εγκώμιο του Ράφα Μπενίτεθ και να επιθυμεί τρόπαια με το «τριφύλλι».

Έχοντας αγωνιστεί όχι για ένα και δύο, αλλά για 8 χρόνια στη Μίλαν, ο Ντάβιντε Καλάμπρια είναι λογικό να προκαλεί το ενδιαφέρον ΜΜΕ της Ιταλίας. Ο έμπειρος δεξιός οπισθοφύλακας αγωνίζεται στην χώρα μας πλέον και τον Παναθηναϊκό και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό “Rivistaundici.com“ μίλησε για πολλά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Στάθηκε στους λόγους που τον έκαναν να πει το ναι στους «πράσινους», με τους οποίους θέλει να κατακτήσει πολλά τρόπαια όπως ανέφερε, έπλεξε το εγκώμιο του Ράφα Μπενίτεθ και στάθηκε και στην ζωή στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανέφερε τα εξής:

Για τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Το γκολ μου κόντρα στην Στουρμ Γκρατς στο Europa League ήταν γκολ… Καλάμπρια. Το περίμενα. Μόλις είχα επιστρέψει από έναν τραυματισμό που ήρθε σε μια εποχή που ένιωθα πολύ καλά.

Δεν είναι εύκολο όταν είσαι μακριά από το σπίτι αλλά είμαι καλά. Είναι μία νέα εμπειρία, πολύ διαφορετική. Ειλικρινά, όλα είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που έχω συνηθίσει. Μιλάμε για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, για μια ομάδα οργανωμένη με διαφορετικό τρόπο.

Αλλά εξαρτάται από το πώς το βλέπεις. Μερικές φορές είμαι πολύ θετικός, άλλες φορές δυσκολεύομαι λίγο αλλά το περίμενα. Είναι μια εμπειρία που επέλεξα να έχω και γενικά είμαι ικανοποιημένος. Ό,τι και να συμβεί, σίγουρα θα μου αφήσει κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Έπειτα, ελπίζω επίσης να φέρω σπίτι κάποια τρόπαια».

Για το τι τον έχει εκπλήξει περισσότερο όσον αφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα: «Πριν φτάσω εδώ, απέρριψα προτάσεις, ακόμη και σημαντικές, κυρίως από το εξωτερικό. Ειλικρινά, ήθελα να μείνω στην Ιταλία. Ήλπιζα να μείνω στην Μπολόνια. Μετά έλαβα κάποιες προτάσεις που δεν με έπεισαν. Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μια ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό και ήθελα να την εκμεταλλευτώ για μια νέα εμπειρία, μια εμπειρία που να ταιριάζει στις ανάγκες της ζωής μου.

Η Ελλάδα ήταν λίγο πιο κοντά στις προσδοκίες μου. Ήμουν περίεργος να ζήσω σε μια όμορφη πόλη όπως η Αθήνα και να βελτιώσω τα αγγλικά μου. Έπειτα, υπάρχει η πιθανότητα να κερδίσω τρόπαια συμμετέχοντας σε ένα ενδιαφέρον, αναπτυσσόμενο πρότζεκτ που παίζει στο Europa League. Εδώ στην Ελλάδα, οι τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες έχουν καλό υλικό, υπάρχει οργάνωση και η φιλοδοξία να αναπτυχθούν γρήγορα και έχουν μεγάλες δυνατότητες. Είμαι χαρούμενος. Έχω δει νέα πράγματα και είναι μια προσωπική εμπειρία που θα με βοηθήσει μακροπρόθεσμα».

Για τη σχέση του με τον Ράφα Μπενίτεθ: «Χαίρομαι που είναι εδώ μαζί μας. Ο προπονητής έχει μεγάλη εμπειρία. Μπορείτε να δείτε ότι έχει προπονήσει πολλές από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και έχει κερδίσει πολλά. Είναι προσεκτικός, ευαίσθητος, επικοινωνεί καλά και μιλάει πολύ με όλους. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και είναι πάντα διαθέσιμος. Έχει ακόμα την επιθυμία και τη φιλοδοξία να πετύχει κάτι σπουδαίο και σημαντικό. Σεβόμαστε πολύ ο ένας τον άλλον και χτίζουμε μια καλή, τίμια και ειλικρινή σχέση. Νιώθω τυχερός που τον έχω ως πρότυπο αυτή τη στιγμή».

Για το ποιοι παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα τού έδωσαν συμβουλές για τα μέρη που πρέπει να δει στην Αθήνα: «Τον πρώτο καιρό που ήμουν εδώ, βγήκα για δείπνο με αρκετούς συμπατριώτες μου: Πιρόλα, Στρεφέτσα, Μπρινιόλι και Μακέντα».

Για το αγαπημένο μέρος στην Αθήνα: «Υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα μέρη: το κέντρο της πόλης, η Ακρόπολη, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω μόνο ένα, το ξενοδοχείο Four Seasons είναι απίστευτο. Η θάλασσα είναι κρυστάλλινη, δεν το φανταζόμουν ποτέ: πανέμορφα νερά, υπέροχη άμμος, φανταστικό φαγητό και εξυπηρέτηση, υπέροχη τοποθεσία».

Για το αν του θύμισε ο Μπρινιόλι το γκολ που είχε σκοράρει ως παίκτης της Μπενεβέντο κόντρα στην Μίλαν: «Του είπα “τι έκανες;” Συνέβη αρκετά χρόνια πριν και όμως ο κόσμος ακόμη μιλάει για αυτό. Αυτό σε κάνει να καταλαβαίνεις την απήχηση και τη σημασία μίας ομάδας όπως η Μίλαν».

Για το τι άνθρωπος είναι σήμερα: «Ένας ικανοποιημένος άνθρωπος, αλλά συνεχώς εξελισσόμενος και με πολλές φιλοδοξίες και προκλήσεις μπροστά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έζησα τόσο δύσκολες στιγμές. Είναι πολύ εύκολο να βιώνεις μόνο τις καλές. Δεν σε βοηθούν και πολύ. Το να περνάς δύσκολες εμπειρίες, όπου μπορεί να θέλεις να μην κάνεις τίποτα για μέρες αλλά πρέπει, σε διαμορφώνει προσωπικά. Είμαι 29 ετών και είμαι χαρούμενος με το μέρος που βρίσκομαι.

Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος, ακόμη και πριν γίνεις καλός ποδοσφαιριστής. Το να ξέρεις πώς να λειτουργείς στον κόσμο, να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και την κοινωνία, να ξέρεις πώς να σχετίζεσαι με τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, φυσικά. Σήμερα είμαι χαρούμενος».

Για την παρουσία του στην Μίλαν, όπου έφτασε να γίνει αρχηγός της αλλά και το φινάλε της σχέσης του με τους ροσονέρι: «Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος στη ζωή, οπότε θα ερχόταν και το τέλος αργά ή γρήγορα. Είχα την ελπίδα ότι θα συνέβαινε αργότερα, αλλά είμαι πολύ περήφανος που βρέθηκα στη Μίλαν για τόσα χρόνια. Δεν μπορούν πολλοί να το πουν αυτό, ειδικά όταν πέρασα από την ακαδημία νέων, έγινα αρχηγός και κέρδισα τρόπαια.

Οι συμπαίκτες μου άλλαξαν, όπως και οι προπονητές, οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες των συλλόγων, αλλά εγώ παρέμεινα. Δεν μετανιώνω γι’ αυτό, είμαι περήφανος για την εμπειρία μου εκεί. Ως παιδί που υποστήριζα τη Μίλαν, ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι θα μπορούσα μια μέρα να γίνω αρχηγός. Μπήκα σε μια ομάδα της Μίλαν που δεν ήταν αυτό στην οποία είχε συνηθίσει ο σύλλογος και έφυγα από μια ομάδα που διεκδικούσε το σκουντέτο και άλλα τρόπαια».

Για τον καυγά του εντός γηπέδου με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο τον Ιανουάριο του 2025 που έφερε τη ρήξη: «Τελείωσε όπως τελείωσε. Υπήρξαν πράγματα που πλήγωσαν τους πάντες, σε μια σεζόν που ήταν κακή λόγω ορισμένων παραγόντων. Δεν ήταν πρόθεσή μου να φύγω από τη Μίλαν. Όλοι ξέρετε τι συνέβη, ακόμα κι αν κανείς δεν θα το πει δυνατά. Μετά από τόσα χρόνια, με λύπησε που έφυγα λόγω κάποιων δυσάρεστων περιστατικών».