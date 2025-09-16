Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ακόμη τρεις

Η Stoiximan Superleague κάλεσε σε απολογία την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και ακόμη τρεις ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής.

Σε απολογία κλήθηκαν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός καθώς και οι ΑΕΛ, Λεβαδειακός και Παναιτωλικός για τα όσα έλαβαν χώρα στα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή (19/09) στις 09:30.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 19-9-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/1959812 από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΑΕΛ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/1965897 από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/1959812 από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. II α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 13/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 14/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».