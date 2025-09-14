Ο Ανδρέας Τεττέη με ανάρτηση του στα Social Media αποκάλυψε τον... αποδέκτη της αφιέρωσης στο γκολ που πέτυχε στη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο απόλυτο πρωταγωνιστής στην ιστορικής σημασίας νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού στο Βόλο και μάλιστα με ανατροπή στην ανατροπή. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο... οδοστρωτήρας που «ισοπέδωσε» την άμυνα της ομάδας του Ρουί Βιτόρια, έχοντας γκολ, ασίστ έπειτα από τρομερή ατομική ενέργεια, ενώ είχε συμμετοχή και στη φάση του «buzzer beater» του Ούγκο Σόουζα.

Ο 24χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό και κατά τον πανηγυρισμό του έδειξε την εξέδρα του Πανθεσσαλικού Σταδίου, αφιερώνοντας το γκολ του. Με ανάρτηση του στα Social Media ο νεαρός striker αποκάλυψε ποιος ήταν ο «αποδέκτης».

«Αυτό το γκολ κι αυτή η νίκη είναι αφιερωμένα στον νονό μου, όπως του είπα και στον πανηγυρισμό μου. Σ ευχαριστώ για όλα!», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Τεττέη.

Όπως είναι γνωστό ο πνευματικός πατέρας του εκ των αρχηγών της Κηφισιάς είναι ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος τον έχει στηρίξει σε όλη του την πορεία, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Όπως εξέφρασε και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων το ματς με τον Παναθηναϊκό ήταν ιδιαίτερο, λόγω της στάσης των ανθρώπων του Τριφυλλιού για το ζήτημα του ΟΑΚΑ.