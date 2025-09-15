Τσακίρης στους Galacticos: «Ο Παπαπέτρου πρέπει να τιμωρηθεί, δεν υπάρχει γκολ του Λεβαδειακού»

Το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη στην πρεμιέρα της εκπομπής του Gazzetta, «Galacticos», για τη φάση που ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν άφησε πλεονέκτημα υπέρ του Λεβαδειακού στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Πρεμιέρα έκαναν το μεσημέρι της Δευτέρας στο YouTube οι... «Galacticos» του Gazzetta, οι οποίοι θα σας ενημερώνουν κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, 14:00-16:00. Ο Γιώργος Τσακίρης στο πλαίσιο του σχολίου του στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με το Λεβαδειακό αναφέρθηκε και στη φάση που ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου σφύριξε φάουλ σε υποσχόμενη επίθεση των γηπεδούχων.

Ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου τόνισε πως ο διεθνής ρέφερι πρέπει να τιμωρηθεί, καθώς έπρεπε να δώσει πλεονέκτημα υπέρ του γηπεδούχου, τονίζοντας πως πρόκειται για βασικό κανονισμό του ποδοσφαίρου. Από την άλλη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα γκολ διότι από τη στιγμή που είχε προηγηθεί το σφύριγμα του Παπαπέτρου η φάση δεν λογίζεται καν καθώς οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν σταματήσει να παίζουν. Επιπρόσθετα σημείωσε πως ο Όζμπολτ τη στιγμή που δέχτηκε την μπάλα, προτού σουτάρει, ήταν σε θέση οφσάιντ.

«Καλό είναι πριν μιλάμε, επειδή επηρεάζουμε ανθρώπους και δημιουργούμε έντονα συναισθήματα στον κόσμο, καταρχάς να μάθουμε τους κανονισμούς. Την 1η αγωνιστική αυτοί οι άνθρωποι είδαμε πως δεν ήξεραν τους κανονισμούς.

Δεύτερον να βλέπουμε τις φάσεις. Να εξυπηρετείς σκοπούς αλλά μέχρι ένα ταβάνι. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε γελοίοι».

