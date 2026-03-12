ΑΕΚ: Η βόλτα... αποφόρτισης των παικτών στην Λιουμπλιάνα
Η ΑΕΚ τρεις μήνες μετά το... θρίλερ και την ανατροπή με την Κραϊόβα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα φιλοξενηθεί το βράδυ της Πέμπτης (12/3, 22:00) από τη «γνώριμη» Τσέλιε και ο Δικέφαλος θα διεκδικήσει προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Conference League.
Η αποστολή της Ένωσης βρίσκεται στη Σλοβενία από το απόγευμα της Τετάρτης (11/3), καθώς η τελευταία προπόνηση έγινε στα Σπάτα. Η αποστολή κατέλυσε στη Λιουμπλιάνα και λίγες ώρες πριν τη σέντρα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης.
