Οι παίκτες της ΑΕΚ το πρωί του πρώτου αγώνα με την Τσέλιε έκαναν βόλτα χαλάρωσης και αποφόρτισης στη Λιουμπλιάνα, όπου έμεινε η αποστολή.

Η ΑΕΚ τρεις μήνες μετά το... θρίλερ και την ανατροπή με την Κραϊόβα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα φιλοξενηθεί το βράδυ της Πέμπτης (12/3, 22:00) από τη «γνώριμη» Τσέλιε και ο Δικέφαλος θα διεκδικήσει προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Conference League.

Η αποστολή της Ένωσης βρίσκεται στη Σλοβενία από το απόγευμα της Τετάρτης (11/3), καθώς η τελευταία προπόνηση έγινε στα Σπάτα. Η αποστολή κατέλυσε στη Λιουμπλιάνα και λίγες ώρες πριν τη σέντρα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης.