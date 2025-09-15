«Οι μεταγραφές που έγιναν ενώ δεν ήταν επιλογή του Βιτόρια»

Παναθηναϊκός: Αυτοί οι παίκτες δεν ήταν επιλογή του Βιτόρια λένε οι Πορτογάλοι
Η πορτογαλική «Ojogo» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ στο οποίο κάνει λόγο για μεταγραφές που έγιναν το φετινό καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό και δεν είχαν την έγκριση του Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που απολύθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) από τους «πρασίνους» φαίνεται να μην είχε δώσει το «οκ» για τέσσερις κινήσεις που έγιναν προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.
Πιο συγκεκριμένα, εκείνοι αναφέρουν πως ο Ρουί Βιτόρια είχε τον Μεχντί Ταρέμι ως πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης και τελικά είδε να έρχεται ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος ήταν τρίτος στην λίστα του, πίσω και από τον 29χρονο Κονγκολέζο φορ της Μπράγκα, Σιμόν Μπάνζα.
Κι αν ο Νιγηριανός βρισκόταν έστω στην λίστα του Πορτογάλο κόουτς, αυτό δεν συνέβη με τρεις από τις μεταγραφές του «τριφυλλιού» την καλοκαιρινή περίοδο. Ο λόγος για τους Ανάς Ζαρουρί, Βισέντε Ταμπόρδα και Μίλος Πάντοβιτς, οι οποίοι χωρίς να βρίσκονται στις επιλογές του πρώην, πλέον, προπονητή των «πρασίνων».
