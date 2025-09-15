Με.. κλειστά μάτια το δίδυμο, Μεϊτέ – Οζντόεφ, κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ και ο Σταύρος Σουντουλίδης καταπιάνεται με κατορθώματα των δύο χαφ του «Δικεφάλου».

Πριν από δύο χρόνια, Σεπτέμβριος του 2023, είχα γράψει στο Gazzetta ένα θέμα με τίτλο: «Δείξε μου τους χαφ σου…». Αφορμή ήταν η κουβέντα που είχε ανοίξει, τότε, πέριξ της Μικράς Ασίας για τους χαφ του ΠΑΟΚ, μετά και την ταυτόχρονη παρουσία για πρώτη φορά του διδύμου Μεϊτέ - Οζντόεφ σ’ ένα ισόπαλο 0-0 με τον Άρη στην Τούμπα.

Το συγκεκριμένο δίδυμο επέστρεψε στη ζωή μας. Ακόμη πιο εντυπωσιακά από τα προ διετίας πρώτα δείγματά του. Για πολλούς κάνει τη διαφορά στη σαφώς πολύ βελτιωμένη και πάρα πολύ δουλεμένη φετινή έκδοση της ομάδας του Λουτσέσκου. Στο δια ταύτα: «Δείξε μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχεις»! Επιμένω σε μια φράση-κλισέ. Επαναλαμβάνω μια γνωστή ποδοσφαιρική ρήση άγνωστού «πατρός». Η οποία αντικατοπτρίζεται, όμως, σε μεγάλο βαθμό στο χορτάρι. Ειδικά, όταν μιλάμε για ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με παραστάσεις και προσωπικότητα, όπως επιμένει να λέει ο Ρουμάνος προπονητής.

Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι, αν όχι το ελάχιστο, οπωσδήποτε ψήγμα των πραγματικών δυνατοτήτων. Ο χρόνος δουλεύει. Και δουλεύει πάντοτε για τη «δύναμη που έρχεται». Και για τον «πνεύμονα» κάθε ομάδας, τη μεσαία γραμμή, έρχονται πολλές επιλογές για να του κάνουν ακόμη καλύτερη τη ζωή.

Πριν από δύο καλοκαίρια ο Λουτσέσκου μιλούσε για την έλλειψη προσωπικότητας και ήθελε να προσθέσει στον άξονα του «Δικεφάλου» εκείνα τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από την ομάδα και στο τέλος αποδείχτηκε πως ήταν απαραίτητα. Αν δει κάποιος το φετινό ρόστερ θα διαπιστώσει ότι υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών με ποιότητα και προσωπικότητα.

Εδώ, έλλειπε από το ματς ο Κωνσταντέλιας, που κάποιοι άσχετοι και επικίνδυνοι «επιτέθηκαν» στα social media επειδή τόλμησε και αρρώστησε, αλλά ουδείς ασχολήθηκε ή φάνηκε να προβληματίζεται από την απουσία του. Το μεγαλύτερο, ίσως, κέρδος της ομάδας.

Ο φετινός Μεϊτέ δίνει απαντήσεις

Για τον Μεϊτέ ο «Στρατηγός» των ΠΑΟΚτσήδων έφαγε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να γκρινιάζει για την απόκτησή του και όταν δεν έγινε πραγματικότητα έβαλε μαύρες πλερέζες. Αν κάποιος έβλεπε το χαμόγελο του φέτος το καλοκαίρι στην Ολλανδία για την παρουσία του Γάλλου χαφ στην προετοιμασία, θα καταλάβαινε πάρα πολλά για την σχέση αγάπης και λατρείας που έχει αποκτήσει μαζί του.

Στην περίπτωση του Μεϊτέ όλοι, πλέον, παραδέχονται πως είναι ο χαφ του μέλλοντος, είναι το πρωτότυπο αυτού που θέλει να δει ο οπαδός στη μεσαία γραμμή, τον βλέπεις αθλητικά ανώτερο παντού, την προσωπικότητα ενός σπουδαίου παίκτη, επαρκή τεχνική, τρομερές φυσικές δυνατότητες. Αυτά τα στοιχεία τα είχε απωλέσει πέρσι, ωστόσο φέτος τα βγάζει κάθε Κυριακή ή Πέμπτη στο τερέν.

Σκεφτείτε μόνο τούτο: Ο Λουτσέσκου δεν τον βγάζει ποτέ από το ματς! Ξεκίνησε να του δίνει αβέρτα τα 90λεπτα στις 7 Αυγούστου κόντρα στους Αυστριακούς της Βόλφσμπεργκερ και μέχρι χθες έχει παίξει σ’ όλα τα ματς (3 Super League, 4 προκριματικά Europa League), ένα γκολ και το κυριότερο με περισσότερα από το απόλυτο των 660 λεπτών, που έχει καταγράψει η στατιστική υπηρεσία δίπλα στο όνομά του.

Ανεβαίνει κάθε αγωνιστική ο Οζντόεφ

«Αισθάνομαι όλο και καλύτερα. Παίζω αρκετά, ωστόσο αυτό που μετράει είναι η ομάδα και η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μέσα στο γήπεδο», έλεγε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο, όπου έπαιξε για έκτη φορά με παρτενέρ τον Μάγκομεντ Οζντόεφ.

Ο 32χρονος Ρώσος χαφ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, με τη χθεσινή εμφάνιση ν' αποτελεί την κορυφαία για τον ίδιο έως τώρα στο πρωτάθλημα. «Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει και ποιος δίνει ασίστ, η ομαδική δουλειά μετράει. Έχω κάνει και άλλα καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ», τόνιζε μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ, όπου είχε γκολ για το 0-1 και ασίστ στον Πέλκα για το 0-2, μετά από ένα επιβλητικό κλέψιμο στην πάσα του Φούντα.

Ο Λουτσέσκου, όπως συνέβη και με την περίπτωση του Μεϊτέ, επέμενε πολύ το καλοκαίρι του 2023 για την απόκτησή του, βλέπετε όπως είχε παραδεχθεί τότε του θύμιζε σε πολλά πράγματα τον Χοσέ Μαουρίσιο, που τον λάτρευε, πάνω στο χορτάρι. Ο κεντρικός χαφ από το Γκρόζνι είναι το «οχτάρι». που πάντα αρέσκεται να έχει στο ρόστερ του.

Η αλήθεια είναι πως όσοι βρεθήκαμε το καλοκαίρι στο Ζάλτμπομελ της Ολλανδίας δίναμε προβάδισμα στο δίδυμο Μεϊτέ – Καμαρά. Αυτούς τους δύο βλέπαμε ως πρώτη επιλογή και μ’ αυτούς ξεκίνησε στο ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ ο Λουτσέσκου την σεζόν. Άσχετα αν στην συνέχεια ήρθε ο Οζντόεφ (και ένας τραυματισμός του Καμαρά) να κερδίσει με το σπαθί του τη θέση στο αρχικό σχήμα και να καταγράψει 7 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θα έρθει και ο Ζαφείρης, μην το ξεχνάμε…

Το δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ, ανέκαθεν, είναι η κατοχή μπάλας, με στόχο να απορροφήσει τους κραδασμούς της πίεσης κι ύστερα, άμα βρει (που συνήθως τη βρίσκει) την ευκαιρία, να κτυπήσει στην κόντρα, με την ικανότητα, μάλιστα, των χαφ, όχι μόνο να ανακόπτουν, αλλά να μεταφέρουν γρήγορα κι απλά το παιχνίδι προς τους επιθετικούς. Κάπως έτσι βάδισε στον ασφαλή δρόμο προς τους ομίλους, προς την ηρεμία, προς τα πάνω-κάτω δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ του Europa League. Ο άλλος ήταν ο δρόμος της περιπέτειας. Του θρίλερ. Τον απέφυγε…

Ο Λουτσέσκου από τη μέρα που έγινε προπονητής παίζει «4-2-3-1» ή «4-3-3», που σε φάση άμυνας γίνεται «4-4-2». Όλοι το ξέρουν, το βλέπουν, δεν το αλλάζει με τίποτα, αυτό που δείχνει να έχει κατασταλάξει, είναι στα χαρακτηριστικά των παικτών, που θα κουμπώσουν ο ένας δίπλα στον άλλον και θα αποτελούν τους εσωτερικούς μέσους. Είτε, αυτοί είναι με ένα αμυντικό χαφ (κόφτη), είτε με δύο «οκτάρια».

Δόξα τω Θεό, με την απόκτηση και του Αλεσάντρο Μπιάνκο, που λέγεται ότι δείχνει καλά στοιχεία, επιλογές υπάρχουν, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να βρει την κατάλληλη χημεία μέχρι και τον Ιανουάριο όταν θα ενσωματωθεί στην ομάδα και ο Χρήστος Ζαφείρης. Σε 100 και κάτι ημέρες ο Έλληνας χαφ θα προστεθεί στο «οπλοστάσιο» του Λουτσέσκου.

Αν κρίνουμε, πάντως, από τα λεπτά συμμετοχής η… βελόνα «κόλλησε» προς το παρόν στο δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ και δεν αλλάζει.

Η μεγάλη διαφορά με πέρσι είναι η διαχείριση του αγώνα που πάει να… στραβώσει. Αν θυμηθεί κάποιος το περσινό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 1-2, θα καταλάβει τι εννοούμε. Ο «Δικέφαλος» ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 77ο λεπτό, αλλά κατόρθωσε και δέχθηκε μέσα στην Τούμπα δύο γκολ μέσα σε ένα δίλεπτο και έχασε τρεις βαθμούς που τους έψαχνε (όπως και αυτούς με Βόλο, Καλλιθέα) στο υπόλοιπο πρωτάθλημα. Είναι τεράστια η βελτίωση στο κομμάτι της ψυχολογίας και της νοοτροπίας.

