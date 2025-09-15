Ο φετινός Ολυμπιακός έχει έναν πάγκο ικανό να τον... ξελασπώσει όταν πάει το πράγμα να στραβώσει. Οι λύσεις κι οι επιλογές που δίνουν τη δυνατότητα στον Μεντιλίμπαρ να ανακατέβει την τράπουλα και να... κόβει όπως εκείνος θέλει!

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει στο φετινό πρωτάθλημα, όπως και πέρυσι: Έχοντας κάνει το 3/3. Πέρυρι είχε νικήσει Βόλο (εκτός), Καλλιθέα (εντός) και Λαμία (εκτός).

Φέτος, Αστέρα (εντός), Βόλο (εκτός) και Πανσερραϊκό (εντός). Και πηγαίνει στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με τη ψυχολογία στα ύψη και με τους Ποντένσε-Ταρέμι να έχουν μπει στην εξίσωση των πλάνων του Μεντιλίμπαρ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι περσινές παγίδες, που φέτος δύσκολα θα ξαναπέσει

Ο Ολυμπιακός, πλέον, διαθέτει ένα τεράστιο βάθος στο ρόστερ του. Εκεί που η ομάδα κολλάει, ο Μεντιλίμπαρ κοιτάζει στον πάγκο του και βλέπει σ' αυτόν τους Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι, Γιαζίτζι!

Πέρυσι, στην πρώτη γκέλα με τον Παναιτωλικό (0-0 στο Καραϊσκάκης), η ομάδα είχε βασικούς τους Βέλντε, Τσικίνιο και Μαρτίνς, με τον Βάσκο κόουτς να βάζει στο 61' τους Ουίλιαν αντί Βέλντε, Γιάρεμτσουκ αντί Τσικίνιο, Σέρτζιο Ολιβέιρα αντί Στάμενιτς και Κάρμο αντί Πιρόλα.

Στην πρώτη περσινή ήττα, από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με 2-1, είχαμε επιθετική τριάδα με τους Βέλντε, Τσικίνιο, Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Καμπί και στον άξονα τους Γκαρθία-Εσε.

Αλλαγές στο 46' και με το σκορ να είναι ήδη 2-0 για τους κίτρινους, ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς τον Ουίλιαν αντί του Βέλντε, τον Ολιβέιρα αντί του Γκαρθία και τον Γιάρεμτσουκ αντί του Τσικίνιο.

Τα 9 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Και πάμε στο τώρα. Ο Ολυμπιακός μετράει 9 γκολ ενεργητικό, τα οποία έχουν σημειωθεί όλα στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην πρεμιέρα με τον... κακό του δαίμονα Αστέρα, το ματς μύριζε στραβοπάτημα. Η είσοδος το Γιαζίτζι στο 81', όμως, έφερε τη λύση με μαγικό τρόπο: Σουτάρα έξω από την περιοχή με τον Τσιντώντα να μην μπορεί να απαντήσει στον «κεραυνό» του Τούρκου, ο οποίος επέστρεψε κόντρα στην ομάδα από την αποία έχασε πέρυσι όλη τη σεζόν.

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε από τον Ελ Καμπί στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από ασίστ του Νασιμέντο.

Στο εν λόγω ματς, ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με τους Πνευμονίδη, Τσικίνιο, Ροντινέι πίσω από τον Ελ Καμπί. Στο 62' πέρασε στο ματς τον Μαρτίνς αντί του Κοστίνια (γύρισε μπακ τον Ροντινέι) και τον Μουζακίτη αντί του Γκαρθία (είχε την ασίστ στον Γιαζίτζι). Ο Νασιμέντο μπήκε αντί του Εσε στο 73', ο Γιαζίτζι αντί του Πνευμονίδη στο 81' όπως κι ο Μπρούνιο αντί του Ορτέγα.

Και στον Βόλο, είδαμε να ξεκινά η ίδια τριάδα πίσω από τον Μαροκινό αρχισκόρερ. Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ ξεκίνησαν στο 65' με τον Στρεφέτσα να περνάει στο ματς αντί του Πνευμονίδη στο 65' και τον Εσε αντί του Γκαρθία. Στο 78' ο Γιαζίτζι μπήκε αντί του Μαρτίνς και στο 89' ο Καμπελά αντί του Τσικίνιο, ενώ ο Σιπιόνι στο ίδιο λεπτό μπήκε αντί του Νασιμέντο.

Ο Τσικίνιο με το τακουνάκι του μετέτρεψε στο 77' σε γκολ την ασίστ του Στρεφέτσα και στο 86' ο Ρέτσος έκανε το τελικό 2-0 από την ασίστ του Τσικίνιο.

Το... σόου με τον Πανσερραϊκό, ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος για ακόμα μια φορά. Καμπελά, Τσικίνιο και Μαρτίνς ξεκίνησαν πίσω από τον Ελ Καμπί.

Στο 18' όταν ο Μαρτίνς αποχώρησε τραυματίας, ο Στρεφέτσα πέρασε στο ματς για να κάνει την αντίπαλη άμυνα να τον... νιώσει.

Στο 68' πέρασαν στο ματς οι Ποντένσε - Ταρέμι και τότε ξεκίνησε ο... χορός. Με τον Ορτέγα να έχει γκολ και ασίστ στο πιο παραγωγικό του ματς με τον Ολυμπιακό, οι δύο αυτοί παίκτες ξεδίπλωσαν όλη τους την κλάση στο χορτάρι του Καραϊσκάκης και σκόρπισαν τον Πανσερραϊκό των 10 παικτών.

Στο 70' ο κεραυνός του Ποντένσε, ήρθε για να συγκινήσει εξέδρα και τον ίδιο τον Πορτογάλο, ο οποίος έπιασε το νήμα από εκεί που ακριβώς το άφησε.

Ύστερα από 18' με ασίστ έχρισε σκόρερ τον Ταρέμι, με τον Ιρανό να βρίσκει δίχτυα με τη νέα του ομάδα στο πρώτο του κιόλας ματς, ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 5-0 με την ασίστ του Γιαζίτζι.

Η... χρυσή συγκομιδή από τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ

Από τον πάγκο έχουν έρθει στον Ολυμπιακό 4 γκολ και 4 ασίστ - φανταστικά νούμερα αν αναλογιστούμε ειδικά ότι και τα 9 τέρματα τα έχουν πετύχει οι ερυθρόλευκοι στο δεύτερο μέρος.

Γιαζίτζι (1 γκολ και 1 ασίστ σε 36', αλλαγή με Αστέρα το γκολ και ασίστ ως αλλαγή με Σέρρες)

Νασιμέντο (1 ασίστ σε 106', αυτή ήταν μπαίνοντας στο ματς με τον Αστέρα)

Στρεφέτσα (1 ασίστ σε 97', μπαίνοντας αλλαγή στο ματς με τον Βόλο)

Ποντένσε (1 γκολ και 1 ασίστ σε 22')

Ταρέμι (2 γκολ σε 22')

Τσικίνιο, η σταθερά

Ο Τσικίνιο, όπως βλέπουμε, είναι ο παίκτης ο οποίος δύσκολα θα βγει από την 11άδα. Είναι αυτός που κάνει πράγματα μέσα στο χορτάρι που δεν κάνει πολλοί. Πρεσάρει, πασάρει, δημιουργεί, εκτελεί... δίνει λύσεις παντού.

Πέρυσι ολοκλήρωσςε τη χρονιά με 8 γκολ και 5 ασίστ σε 42 ματς και φέτος έχει ξεκινήσει τρομερά έχοντας ήδη 1 γκολ και 1 ασίστ σε 3 αναμετρήσεις.

Δεξιά κι αριστερά του μπορεί να γίνονται αλλαγές, αλλά ο ίδιος έχει... βιδωμένη θέση πίσω από τον Ελ Καμπί!