Ο Χιμένεθ, οι επιλογές και οι…κανόνες του!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης μετά το διπλό του Άρη στο Περιστέρι γράφει στο blog του στο gazzettα για τις αλλαγές του Χιμένεθ και πως η κριτική διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο από το αποτέλεσμα.

Η εποχή Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με νίκη για τον Άρη σε μία παραδοσιακά δύσκολη έδρα, αυτή του Ατρομήτου. Στα δύο περσινά παιχνίδια με Μάντζιο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και Ουζουνίδη στα play off ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1. Και τις δυο φορές προηγήθηκε και τις δυο φορές δεν κατάφερε να φύγει νικητής.

Το βράδυ του Σαββάτου πήρε τη νίκη με 1-2 και μάλιστα έκανε την ανατροπή που είχε να την πετύχει από…πρόπερσι και τα play off κόντρα στην Λαμία σε ένα αδιάφορο παιχνίδι που το 2-0, έγινε 2-4!

Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος από τον Ατρόμητο, αλλά σίγουρα απαιτείται μεγάλη βελτίωση κάτι που επεσήμανε και ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο Άρης ήταν σαφέστατα καλύτερος από τον αντίπαλό του, οι παίκτες του είχαν διάθεση, πάθος και ουσία στο παιχνίδι τους. Μάλιστα κατάφεραν να γυρίσουν το ματς ενώ δέχθηκαν γκολ στην μοναδική ευκαιρία του αντιπάλου. Και όταν στο Περιστέρι ο Ατρόμητος σου κάνει μόνο μία ευκαιρία και καμία άλλη σε ολόκληρο το ματς κάτι έκανες καλά.

Οι επιλογές…ρίσκου που βγήκαν…όλες!

Όπως είναι φυσιολογικό το θετικό αποτέλεσμα έφερε ηρεμία στην ομάδα που όμως συνεχίζει non stop σε πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Είναι κομβικό το ματς κυπέλλου με τον Παναιτωλικό γιατί αν ο Άρης το κερδίσει, έχοντας στην συνέχεια Μαρκό και Αιγάλεω, στην ουσία θα πάει να παίξει με τον ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τα ημιτελικά. Το παιχνίδι με την Κηφισιά που ακόμα δεν ξέρουμε που θα διεξαχθεί (!!!) είναι επίσης απαιτητικό και η νίκη της ομάδας του Λέτο επί του Παναθηναϊκού, ελπίζω να…ξύπνησε άπαντες εντός και εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Χιμένεθ ακούει κολακευτικά λόγια τώρα που κέρδισε, αλλά μόλις ανακοινώθηκε η ενδεκάδα τα…μπινελίκια πήγαν σύννεφο. Εντάξει για την επιλογή του Διούδη αναφέρονταν ως μη λογική (υπό την έννοια ότι ήταν μόλις 4 μέρες με την ομάδα), αλλά δεν έπεφτε ξεφωνητό λόγω της σύνδεσης του Σωκράτη με τον Άρη. Παρεμπιπτόντως έδειξε σαν να μην έλειπε μία μέρα και αν συνεχίσει αναλόγως θα πάρει τα γάντια του βασικού σπίτι του. Όσοι είδαν…Ντούντου και μάλιστα αριστερά τα…έσουραν, ενώ και η επιλογή Γαλανόπουλου κρίθηκε ως μη φυσιολογική. Το…πανηγύρι έγινε με τον Σίστο που για κάποιο ανεξήγητο λόγο επικρατούσε η άποψη ότι έκανε την δική μου διατροφή και επομένως δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί.

Αυτό φυσικά γίνεται γιατί κυριάρχησαν τα…μούπε, σούπε άκουσα σε περιόδους κρίσης και εσωστρέφειας όπως αυτή που βίωνε σε μεγάλο βαθμό ο Άρης μετά την Αράζ, αλλά κυρίως τον Παναιτωλικό. Ο Χιμένεθ όμως που ανέλαβε πριν από μία εβδομάδα, είδε όλους αυτούς τους παίκτες στις προπονήσεις μίας εβδομάδας. Προσθέστε και το γεγονός ότι αναγκαστικά δεν είχε λόγω τραυματισμών τους Δώνη, Γένσεν, Πέρεθ, Μάικιτς και θα καταλάβετε.

Δεν βάζει τον Ντιαντί αριστερά, δεν τον βάζει ούτε δεξιά, επαναφέρει τον Μεντίλ, έχει μπροστά του τον Μουρουτάν, βάζει αριστερά τον Ντουντού, αλλά το κυριότερο αλλάζει το κέντρο. Βάζει δίπλα στον Ράτσιτς αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει δεκάδες φορές. Ο Σέρβος έχουμε σημειώσει ότι είναι εξαροκτάρι. Το ίδιο με το 8 μπροστά και το 6 να ακολουθεί είναι ο Γαλανόπουλος που έδωσε στην ομάδα αυτό που της έλειπε τόσο καιρό έστω για 55 λεπτά γιατί φυσιολογικά μετά έπρεπε να βγει έχοντας να παίξει από…πέρσι. Και σε αυτό το σημείο καταλαβαίνεις ότι ο Χιμένεθ-δεν ξέρω αν θα πετύχει ή όχι- αλλά σίγουρα έχει στο μυαλό του ένα πλάνο και το εφαρμόζει. Περνάει ο Σίστο στο παιχνίδι και πάει αριστερά με τον Ντουντού δεξιά και τον Μουρουτάν στο δέκα, ενώ ο Μόντσου πάει στην θέση του Γαλανόπουλου. Μετά από λίγο φέρνει τον Σίστο στα χαφ και βάζει τον Γιαννιώτα αριστερά, ενώ μπαίνει και ο Φατιγκά δεξιά. Τόσοι ανασχηματισμοί σε μισή ώρα από τον Χιμένεθ δεν έγιναν στα 4 προηγούμενα ματς! Και του βγήκαν, γιατί ο ξεγραμμένος Σίστο ήταν ένας κανονικός παίκτης με τρεξίματα, με κίνηση, με ταχύτητα και αλληλοκάλλυψη.

Κανονική ομάδα με απουσίες, αλλά Μορόν που…τρέχει!

Όπως κανονικός ήταν ο Άρης που δεν απειλήθηκε καθόλου, έπαιζε ορθολογικά παρόλο που δυσκολεύονταν, αλλά δεν είδαμε τα στόπερ να σηκώνουν την μπάλα και να…χαρίζουν εύκολες κεφαλιές στους αντιπάλους. Είδαμε έναν Άρη καλύτερο από τις πρώτες αγωνιστικές, αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν πολλά ακόμα πόσο μάλλον όταν λείπουν αυτή την περίοδο βασικά στελέχη και κυρίως ο Πέρεθ με τον Γένσεν. Ο Άρης χρειάζεται πολύ δουλειά, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και ένα ξεμάτιαγμα μετά από αυτό που έγινε με τον Αλφαρελά. Παίκτης με μηδενικό ιστορικό τραυματισμών, παίκτης που έχει φέτος 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα Πολωνίας και στην πρώτη προπόνηση στο Ρύσιο…γυρνάει το πόδι του! Ευτυχώς μαθαίνω γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής ακόμα και μεθαύριο.

Αποτελέσματα σαν αυτό στο Περιστέρι φέρνουν ηρεμία, αλλά απαιτείται και ανάλογη συνέχεια. Αν πάντως κρίνω από την μεταμόρφωση του Μορόν (που πάλι σκόραρε), ο οποίος έτρεχε ακατάπαυστα για πρώτη φορά φέτος, ένα χαμόγελο αισιοδοξίας μπορεί να το σκάσει ο Αρειανός, που κόντεψε να…σκάσει και αυτό το καλοκαίρι. Είπαμε όμως. Το αποτέλεσμα μετράει και για αυτό πάει ο Άρης μεθαύριο στο Αγρίνιο. Για τη νίκη, μέχρι την επόμενη…

ΥΓ1 Βρε αθεόφοβοι. Παίζει κύπελλο ο Άρης στο Αγρίνιο, εκεί που πέρσι ο Τσιμεντερίδης ακύρωσε ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν για ένα…touch. Από τότε δεν έχει οριστεί ο συγκεκριμένος κάκιστος ρέφερι σε ματς του Άρη και τον ξαναβάζετε να σφυρίξει στο Αγρίνιο; Πλάκα μας κάνουνε…100%! Μην ξεχνάτε ότι μεθαύριο πρέπει να παίζει και ένας πιτσιρικάς σε όλο το ματς…

ΥΓ2 Είναι νωρίς για την ομάδα μπάσκετ ακόμα. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση και σίγουρα θα ενισχυθεί, αλλά πρέπει φέτος δίπλα στην λέξη…στήριξη να βάλουμε και την υπομονή γιατί η χρονιά θα είναι μεταβατική.

ΥΓ3 Πολλά μπράβο στην εθνική μας για την κατάκτηση του μεταλλίου. Μας καρδιοχτύπησαν στο τέλος, αλλά ευτυχώς ο Φινλανδός δεν ντύθηκε Ραίτσεβιτς και η 3η θέση είναι ελληνική.

ΥΓ4 Μια φορά να ανοίξει ένα τείχος κάνοντας φυσικά λάθος εκτίμηση και για τον Άρη, βρε παιδιά. Μια φορά να μας δώσουν και μας…ασίστ οι αντίπαλοι φυσικά κατά λάθος, έξω από την περιοχή τους. Τίποτα. Να ξεκουράσω παίκτες, αλλά να είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσω ακόμα και όταν ο Προβατογιώργος (εξαιρετικός φορ) είναι τιμωρημένος. Μπααααααααα.

ΥΓ5 Μερικές φορές παρατηρείς απλά πραγματάκια που διορθώνουν έστω και με αργά βήματα αβλεψίες ετών. Επιτέλους ο μεταφραστής της ομάδας μαζί με την αποστολή να μεταφράζει προπονητή και παίκτες…Υπάρχουν και άλλα πολλά που ευελπιστώ ότι ο Ρέγες με τον Χιμένεθ θα τα διορθώσουν… Η εικόνα πάντως στον πάγκο της ομάδας με τον…φευγάτο Ρόουζ να πανηγυρίζει σαν τρελός το 1-2 λέει πολλά για όσους πραγματικά νιώθουν. Όλα όμως αυτά πρέπει να έχουν συνέχεια και διάρκεια…