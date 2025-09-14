Πρίτσας: «Η νίκη είναι αφιερωμένη σε... Σουφλέρη και Μπαλωμένου που μας έβγαλαν το λάδι επί τρεις μήνες!»

Οι δηλώσεις του διοικητικού ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα, στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού και η... αφιέρωση με αναφορά στην υπόθεση του ΟΑΚΑ.

Η Κηφισιά πανηγύρισε τη σπουδαιότερη νίκη της ιστορίας της, καθώς επικράτησε με ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο τρίποντο στη δεύτερη «Σουπερλιγκάτη» σεζόν.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Χρήστος Πρίτσας, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο του Πανθεσσαλικού Σταδίου και τον... αφιέρωσε τόσο στην αντιπρόεδρο και νομική σύμβουλο του Τριφυλλιού, Αθηνά Μπαλωμένου, όσο και στον γενικό διευθυντή των Πράσινων, Βαγγέλη Σουφλέρη, κάνοντας αναφορά στο ζήτημα του ΟΑΚΑ, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ... αγνόησε να δώσει τη συγκατάθεση της στην Κηφισιά για να χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Πρίτσα

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Η χαρά που έχουμε πάρει είναι απίστευτη. Θεωρούσα πως η άνοδος μέσα στην Καλαμάτα θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία όμως σήμερα κάναμε μία ανατροπή απέναντι σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκό.

Με συγχωρείτε που θα το πω αλλά αυτή την επιτυχία την αφιερώνω στον κ. Σουφλέρη και στην κ. Μπαλωμένου οι οποίοι επί 3 μήνες μας έχουν βγάλει το λάδι, μας περιφρονούν, δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ ούτε σε τηλέφωνα, ούτε σε mail, ούτε σε τίποτα.

Επί 3 μήνες κάθε μέρα αγωνιούσαμε να πάρουμε μία συναίνεσή τους για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς το ΟΑΚΑ από τον Νοέμβριο και μετά. Εκεί την αφιερώνω

H ήττα δε σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη».