Ρούμπεν Πέρεθ: «Δεν φταίει ο Αλαφούζος, αλλά ένα άτομο μέσα στην ομάδα που όσο υπάρχει ο Παναθηναϊκός δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο»

Οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πέρεθ μετά τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς προς τον Παναθηναϊκό και οι «αιχμές» κατά μέλους του Τριφυλλιού.

Η Κηφισιά πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν και μάλιστα με μεγαδειώδη τρόπο, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Βόλο, με ανατροπή. Στις βασικές επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος αντιμετώπισε για πρώτη φορά την ομάδα στην οποία ήταν αρχηγός και στην οποία την περασμένη χρονιά ήταν ανενεργός.

Ο Ισπανός χαφ μίλησε σε ΕΡΤ και NOVA μετά το ματς και τόνισε πως ο ισχυρός άνδρα του Τριφυλλιού, Γιάννης Αλαφούζος και οι ποδοσφαιριστές δεν φταίνε για τις δυσκολίες της ομάδας και έριξε τις ευθύνες σε ένα συγκεκριμένο άτομο, χωρίς να το κατονομάσει.

Οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πέρεθ

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».