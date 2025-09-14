Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Κηφισιά με ανατροπή στην ανατροπή, όμως παρά την απογοήτευση τους οι φίλοι του Τριφυλλιού αποθέωσαν τους «Legends» Λέτο, Μπασινά και Κυργιάκο.

Η Κηφισιά πέτυχε σπουδαία νίκη, καθώς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 3-2, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν της δεύτερης παρουσίας της στη Stoiximan Super League.

Οι 500 φίλοι του Τριφυλλιού παρά την απογοήτευση τους, χειροκρότησαν και αποθέωσαν τους πρώην Πράσινους Σεμπάστιαν Λέτο, Άγγελο Μπασινά και Σωτήρη Κυργιάκο. Θυμίζουμε πως οι δυο τελευταία προστέθηκαν στο οργανόγραμμα του κλαμπ το περασμένο καλοκαίρι, ως αθλητικός διευθυντής και γενικός αρχηγός, αντιστοίχως.