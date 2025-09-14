Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Αποθεώθηκαν από τους φίλους του Τριφυλλιού Λέτο, Μπασινάς και Κυργιάκος
Η Κηφισιά πέτυχε σπουδαία νίκη, καθώς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 3-2, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν της δεύτερης παρουσίας της στη Stoiximan Super League.
Οι 500 φίλοι του Τριφυλλιού παρά την απογοήτευση τους, χειροκρότησαν και αποθέωσαν τους πρώην Πράσινους Σεμπάστιαν Λέτο, Άγγελο Μπασινά και Σωτήρη Κυργιάκο. Θυμίζουμε πως οι δυο τελευταία προστέθηκαν στο οργανόγραμμα του κλαμπ το περασμένο καλοκαίρι, ως αθλητικός διευθυντής και γενικός αρχηγός, αντιστοίχως.
