ΑΕΚ: Το «είναι τρελός ο πρόεδρος» στον Ηλιόπουλο μετά το «διπλό» στη Λιβαδειά
Η ΑΕΚ έκανε το 3/3, καθώς έστω και δύσκολα νίκησε το Λεβαδειακό, εκτός έδρας με 1-0. Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας του και στη Λιβαδειά, ενώ όπως συνηθίζει μετά το ματς κατέβηκε για να συγχαρεί τους παίκτες του έναν προς έναν.
Μετά το ματς, φεύγοντας με το αυτοκίνητο του, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου πέρασε ανάμεσα από Ενωσίτες που αποχωρούσαν από το γήπεδο και τον αποθέωσαν, φωνάζοντας το... κλασικό «είναι τρελός ο πρόεδρος».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.