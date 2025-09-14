Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της Λιβαδειάς και πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές του, ενώ αποθεώθηκε κατά την αποχώρηση του από τους φίλους της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έκανε το 3/3, καθώς έστω και δύσκολα νίκησε το Λεβαδειακό, εκτός έδρας με 1-0. Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας του και στη Λιβαδειά, ενώ όπως συνηθίζει μετά το ματς κατέβηκε για να συγχαρεί τους παίκτες του έναν προς έναν.

Μετά το ματς, φεύγοντας με το αυτοκίνητο του, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου πέρασε ανάμεσα από Ενωσίτες που αποχωρούσαν από το γήπεδο και τον αποθέωσαν, φωνάζοντας το... κλασικό «είναι τρελός ο πρόεδρος».