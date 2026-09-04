Πήλιος: «Μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το παιχνίδι απέναντι στον Άρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολο»

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και καλείται να επιστρέψει στα τρίποντο στον αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκ μέρους των παικτών ο Σταύρος Πήλιος μίλησε στην Cosmote TV και αναφέρθηκε τόσο στο ματς με τους Θεσσαλονικείς, όσο και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου

Για το παιχνίδι με τον Άρη:

«Σίγουρα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το παιχνίδι απέναντι στον Άρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα με νίκες. Εμείς παίζουμε στο γήπεδό μας, οπότε πρέπει να αντιδράσουμε. Να βγάλουμε τη μαχητικότητά μας, αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα, και να πάμε για τη νίκη».

Για το τι δεν θα πρέπει να επαναλάβει η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά:

«Σίγουρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Να μπούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο δυνατά, να επιβάλουμε εμείς τον ρυθμό του παιχνιδιού. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα έχουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την εβδομάδα που έρχεται με τα ματς απέναντι σε Άρη, ΛΑΣΚ και Αστέρα AKTOR:

«Εννοείται, έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Παιδιά που όποτε χρειάζονται, είναι πάντα έτοιμα να παίξουν. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, πρώτα κοιτάμε τον Άρη γιατί το Πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό για εμάς και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια με τη σειρά».