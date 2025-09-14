Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο και στο 24' έκανε το 0-2 με τον Πέλκα να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του Οζντόεφ.

Και μετά το 0-1 με τον Οζντόεφ ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να πιέζει τον ΟΦΗ προκειμένου να πετύχει και άλλο γκολ, κάτι που κατάφερε στο 24'. Συγκεκριμένα ο Οζντόεφ έκλεψε τη μπάλα, ο Πέλκας την πήρε και με δεξί πλασέ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 0-2!