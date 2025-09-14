ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Ασίστ ο Οζντόεφ για το 0-2 με τον Πέλκα (vid)
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο και στο 24' έκανε το 0-2 με τον Πέλκα να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του Οζντόεφ.
Και μετά το 0-1 με τον Οζντόεφ ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να πιέζει τον ΟΦΗ προκειμένου να πετύχει και άλλο γκολ, κάτι που κατάφερε στο 24'. Συγκεκριμένα ο Οζντόεφ έκλεψε τη μπάλα, ο Πέλκας την πήρε και με δεξί πλασέ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 0-2!
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.