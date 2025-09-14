Περισσότεροι από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρών στη Λιβαδειά για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

«Κιτρινόμαυρη» λαοθάλασσα στη Λιβαδειά! Οι Ενωσίτες εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που δόθηκαν από το Λεβαδειακό στην ΑΕΚ, ώστε να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου και γέμισαν το κομμάτι που τους αναλογούσε στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Περισσότεροι από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στο πλευρό των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς και μετέτρεψαν τη Λιβαδειά σε... Νέα Φιλαδέλφεια!