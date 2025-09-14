Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Τα highlights της μεγάλης νίκης της ομάδας του Λέτο (vid)
Μια φοβερή Κηφισιά, παρότι είδε τον Παναθηναϊκό να ανατρέπει το 1-0 υπέρ της κάνοντας το 1-2, αντέδρασε και με ανατροπή στην ανατροπή πήρε την τεράστια νίκη επικρατώντας με 3-2 των «πρασίνων». Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν πήρε απλά ένα μεγάλο τρίποντο, αλλά το έκανε απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο δείχνοντας από νωρίς την δυναμική της.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές της σπουδαίας νίκης της Κηφισιάς επί του κάκιστου Παναθηναϊκού.
