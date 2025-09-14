Τεράστια νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να επικρατεί με 3-2 των «πράσινων». Παρακολουθήστε τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Μια φοβερή Κηφισιά, παρότι είδε τον Παναθηναϊκό να ανατρέπει το 1-0 υπέρ της κάνοντας το 1-2, αντέδρασε και με ανατροπή στην ανατροπή πήρε την τεράστια νίκη επικρατώντας με 3-2 των «πρασίνων». Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν πήρε απλά ένα μεγάλο τρίποντο, αλλά το έκανε απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο δείχνοντας από νωρίς την δυναμική της.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές της σπουδαίας νίκης της Κηφισιάς επί του κάκιστου Παναθηναϊκού.