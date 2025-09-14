Η Κηφισιά είναι γεμάτη από πρώην άσους του Παναθηναϊκού. Μπασινάς, Κυργιάκος εναντίον του Φύσσα.

Ο Άγγελος Μπασινάς και ο Τάκης Φύσσας υπήρξαν για πολλά χρόνια συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Οι δύο πρώην πράσινοι έγραψαν ιστορία τόσο με το τριφύλλι, όσο και με την Εθνική Ελλάδας. Ήταν βασικά στελέχη στην πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004 και σήμερα στο Πανθεσσαλικό για 90' λεπτά θα είναι αντίπαλοι.

Μπασινάς και Φύσσας είχαν τετ α τετ πριν τη σέντρα. Ο αθλητικός διευθυντής της Κηφισιάς, τα είπε με τον Φύσσα, ο οποίος πλέον είναι αντιπρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Παρόντες στα γήπεδα ο τιμ μάνατζερ της Κηφισιάς Σωτήρης Κυργιάκος, ένας ακόμα παλαίμαχος παίκτης που έβαλε τη σφραγίδα του στο τριφύλλι, αλλά και πρώην γκολκίπερ του Παναθηναϊκού και νυν τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς Στέφανος Κοτσόλης.

Προπονητής στην Κηφισιά, βέβαια, είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο, που αγαπήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και χειροκροτήθηκε πριν τη σέντρα.

Δείτε φωτορεπορτάζ με τα στελέχη των δύο ομάδων