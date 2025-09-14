Ο Ρουί Βιτόρια ξεκινά τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Κηφισιά με τον Ρενάτο Σάντσες και τον Ντάνιελ Μαντσίνι στο αρχικό σχήμα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League κόντρα στη Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε στην ενδεκάδα του Τριφυλλιού, τους εξής:

Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Ρενάτο, Μπακασέτας η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή. Μαντσίνι δεξιός εξτρέμ, Τζούρισιτς αριστερός και Σφιντέρσκι σέντερ φορ.