Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Βασικοί Ρενάτο και Μαντσίνι
Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League κόντρα στη Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε στην ενδεκάδα του Τριφυλλιού, τους εξής:
Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Ρενάτο, Μπακασέτας η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή. Μαντσίνι δεξιός εξτρέμ, Τζούρισιτς αριστερός και Σφιντέρσκι σέντερ φορ.
