Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta διαπιστώσεις για τον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό παιχνίδι του.

Εννιά γκολ λοιπόν έχει βάλει ο Ολυμπιακός κι έχει κάνει αυτό το τρία στα τρία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Συγκυριακά η, όχι, και τα εννιά τα έχει σημειώσει στα β΄ ημίχρονα των αγώνων του. Σίγουρα, πάντως, δεν είναι συγκυριακό ότι τα εφτά από τα εννιά γκολ έχουν μπει στο τελευταίο κομμάτι των τριών αγώνων, από το 70ο λεπτό και μετά!

Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος η κούραση που βγάζουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού πιεζόμενοι από το πρώτο λεπτό από την έντονη επιθετικότητα των «ερυθρόλευκων» (χθες η κατοχή μπάλας ήταν 83-17% στο 19ο λεπτό, δηλαδή πριν την αποβολή). Παίζουν όσο αντέχουν, αλλά προς το τέλος λυγίζουν. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την καλή παρουσία των παικτών του Μεντιλίμπαρ που έρχονται από τον πάγκο και αποδεικνύεται ότι κάνουν τη διαφορά.

Η διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε είναι απλή, αλλά και…εντυπωσιακή: στα εφτά από τα εννιά γκολ του Ολυμπιακού έχουν εμπλοκή αναπληρωματικοί, είτε ως εκτελεστές, είτε ως δημιουργοί! Αναπληρωματικοί η, πιο σωστά, παίκτες που έχουν περάσει στα παιχνίδια ως αλλαγή.

Με τον Αστέρα Τρίπολης το 1-0 ο Γιαζίτσι από πάσα του Μουζακίτη. Και το 2-0 από πάσα του Νασιμέντο.

Με τον Βόλο το 1-0 από σέντρα του Στρεφέτσα. Και το 2-0 από κόρνερ του Γιαζίτζι.

Με τον Πανσερραϊκό το 3-0 από τον Ποντένσε, το 4-0 από τον Ταρέμι από πάσα του Ποντένσε και το 5-0 από τον Ταρέμι από σέντρα του Γιαζίτσι.

Πρώτος σε αυτή την άτυπη λίστα ο Γιαζίτσι, με εμπλοκή σε τρία γκολ, ένα ανά ματς (!), παρότι ποτέ δεν έχει μπει νωρίτερα από το 78ο λεπτό. Με την υποσημείωση ότι χθες έπρεπε να αφήσει το πέναλτι για τον Ταρέμι…

Συμφωνούμε, νομίζω, όλοι ότι η δυνατότητα αυτή του Μεντιλίμπαρ να φέρνει στα β΄ ημίχρονα παίκτες από τον πάγκο που μπορούν να σκοράρουν η, να δημιουργήσουν, έχει φέρει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα: τα εφτά από τα εννιά γκολ να έχουν την σφραγίδα αλλαγών! Πρόκειται για τα εφτά γκολ που ανέφερα στο ξεκίνημα του άρθρου ότι έχουν μπει από το 70ο λεπτό και έπειτα! Πολύ απλά, διότι οι πρώτες αλλαγές του Μεντιλίμπαρ ανά παιχνίδι (με εξαίρεση την αναγκαστική του Στρεφέτσα χθες από το 18΄) είναι και στα τρία ματς από το 62ο έως το 68ο λεπτό. Ε, από το 70’ και μετά αρχίζει η βροχή των γκολ.

Να προσέξουμε ότι σχεδόν όλες οι αλλαγές που έχουν κάνει τη διαφορά, με γκολ η, ασίστ, είναι καινούργιοι παίκτες: ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, ο Στρεφέτσα, ο Νασιμέντο κι ο Γιαζίτσι, που ουσιαστικά είναι μεταγραφή κι αυτός, καθώς πέρυσι δεν έπαιξε στην ουσία ποτέ. Είναι δε πολύ σημαντικό που ήδη παίρνει τέτοιες βοήθειες από τις μεταγραφές του.

Μία ακόμη παρατήρηση: Τα δύο μόνα γκολ του Ολυμπιακού από τα εννιά στις τρεις πρώτες αγωνιστικές που δεν έχουν εμπλοκή κάποιας αλλαγής, είναι τα δύο πρώτα του χθεσινού αγώνα! Δηλαδή τα δύο στα οποία είχε τεράστια συμμετοχή ο Ορτέγκα! Το πρώτο με την φαλτσαριστή σέντρα του για το κεφάλι του Ελ Κααμπί και το δεύτερο με το ωραίο δικό του πλασέ στα δίκτυα του Πανσερραϊκού.

Ένας Ορτέγκα που νομίζω ότι χθες έκανε επιθετικά μέσα σε ένα 90λεπτο όσα δεν είχε κάνει μαζί στα παιχνίδια του σε ενάμιση χρόνο!!!

Άσχετο:

Στην πρώτη του εμφάνιση σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας σε επίσημο παιχνίδι ο Καμπελά είχε μία ασίστ, δύο καλές σέντρες, ένα άστοχο σουτ από καλή θέση, ένα άλλο σουτ που μπλοκαρίστηκε, δύο-τρεις έξυπνες πάσες και θετική παρουσία στην κυκλοφορία της μπάλας και γενικά στο κοντρόλ ποδόσφαιρο.

Για να είμαι ειλικρινής, πάντως, τουλάχιστον με κριτήριο αυτόν τον αγώνα δεν με έκανε να σκεφτώ ότι κακώς έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Το σημαντικό είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε την κίνηση να τον ξεκινήσει βασικό, περνώντας το μήνυμα ότι υπολογίζει απολύτως στο πρωτάθλημα όσους άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τι είναι καμιά φορά η μπάλα, ε; Έγραφα χθες το πρωί για την εκπληκτική στατιστική του Άγγλου Γκριν, που είχε σκοράρει και στα τρία παιχνίδια που είχε παίξει ever εναντίον του Ολυμπιακού (!), με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και λίγες ώρες αργότερα ο Γκριν δέχονταν κόκκινη κάρτα από το 33ο λεπτό για απρόσεκτο άσχημο κτύπημα πάνω στο Ρέτσο, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες για 60 ολόκληρα λεπτά, κάτι που φυσικά διευκόλυνε πολύ το έργο του Ολυμπιακού.

Κατά τα άλλα, να θυμηθώ και κάτι άλλο που είχα γράψει μετά το παιχνίδι στον Βόλο-ότι σε τέτοια παιχνίδια, που ο Ολυμπιακός είναι συνεχώς στην επίθεση, θα είχε νόημα να έπαιζε ο Μπιανκόν αντί του Πιρόλα. Το σκεπτικό μου ήταν ότι ο Γάλλος είναι πιο χρήσιμος με την μπάλα στα πόδια και με τις πάσες που κάνει από τον πιο αποτελεσματικό αμυντικά Ιταλό. Και να που είχα μπει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος ξεκίνησε χθες με τον Μπιανκόν στην ενδεκάδα!

Νομίζω δε ότι τον δικαίωσε τον προπονητή, καθώς είχε αρκετές καλές προωθήσεις παίζοντας και ανάμεσα στις γραμμές με κάθετες πάσες, όπως εκείνη στον Τσικίνιο στα πρώτα λεπτά, με τον Πορτογάλο να συνεχίζει με ίδια ωραία πάσα προς τον Ελ Κααμπί, που όμως δεν έκανε το καλύτερο τελείωμα μολονότι από καλή θέση.

Από την άλλη, τόσο ο Μπιανκόν όσο και ο Ρέτσος είναι αλήθεια ότι στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου έκαναν από μία τραγική γκάφα ο καθένας και μάλλον ήταν τυχεροί που και στις δύο περιπτώσεις ο κυνηγός του Πανσερραϊκού είχε τέτοιες τελικές, με τον Τζολάκη επιπλέον σε ετοιμότητα. Απλά πρέπει να σκεφτούν ότι στο Τσάμπιονς Λιγκ, όχι μόνο με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, αλλά και με την Πάφο και το Καϊράτ, τέτοια λάθη θα πληρωθούν, γιατί οι αντίπαλοι επιθετικοί θα είναι πολύ καλύτεροι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι