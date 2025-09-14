Οι απουσίες των Τετέ και Πελίστρι, τα νέα πρόσωπα και το πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην επιθετική γραμμή για το ματς με την Κηφισιά.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (18:00-Cosmote Sport 1) την Κηφισιά εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με το παιχνίδι να γίνεται τελικά στον Βόλο, αφού η ομάδα των βορείων προαστίων δεν διαθέται σταθερή έδρα.

Οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, μετά το «διάλειμμα» των εθνικών ομάδων, θέλοντας να... σπάσουν το ρόδι και να πάρουν την πρώτη τους φετινή νίκη στο πρωτάθλημα.

Στην προσπάθειά τους αυτή ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τετέ και Πελίστρι, οι οποίοι έμειναν αμφότεροι εκτός εξαιτίας ενοχλήσεων που είχαν σε προσαγωγό και δικέφαλο αντίστοιχα. Όμως στην «φαρέτρα» του Πορτογάλο τεχνικού προστέθηκαν και τρία νέα «όπλα» για το ματς αυτό, αφού μπήκαν πρώτη φορά σε αποστολή των «πρασίνων» οι νεοαποκτηθέντες Ταμπόρδα, Πάντοβιτς και Ντέσερς.

Οι στάνταρ επιλογές και τα ερωτηματικά στην επίθεση

Ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να μην προβεί σε ιδαιίτερες αλλαγές από την μέση και πίσω. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα επαναφέρει πιθανότατα τον Ντραγκόφσκι κάτω από την εστία, μετά την ευκαιρία που έδωσε στον Λαφόν να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Στην άμυνα οι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν θα παραμείνουν σταθεροί, με τον Καλάμπρια να διατηρέι την φανέλα βασικού στα δεξιά, έχοντας και δύο εβδομάδες προπονήσεων ακόμα στην πλάτη του και τον Κυριακόπουλο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα στην θέση του Μλαντένοβιτς.

Απαράλλαχτη θα παρουσιαστεί πιθανότατα και η τριάδα του στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιριβέγια δεν... κουνιέται από το «6» ενώ το πιο πιθανό σενάριο είναι οι Τσέριν και Μπακασέτας να διατηρήσουν τις θέσεις τους, με τους Ρενάτο Σάντσες και Ταμπόρδα να διεκδικούν.

Εκεί όπου επικρατεί μεγάλο ενδιαφέρον για τους παίκτες που θα διαλέξει ο Πορτογάλος κόουτς είναι στα «φτερά» και στην επίθεση. Οι απώλειες των Τετέ και Πελίστρι κάνουν αδιαμφισβήτητα βασικό στα αριστερά τον Τζούρισιτς και μένει η θέση στα δεξιά για τους Ζαρουρί και Μαντσίνι. Ο Μαροκινός φαίνεται πως είναι εκείνος που έχει το προβάδισμα για να πάρει την πρώτη του ευκαιρία ως βασικός, παρ' ότι δεν είναι στην αγαπημένη του πλευρά.

Στην κορυφή της επίθεσης τον πρώτο λόγο έχει ο Σφιντέρσκι, με τον Ντέσερς να διεκδικεί θέση, αλλά το πιθανότερο σενάριο να είναι να έρθει από τον πάγκο.