Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει για παρθενική φορά τον Παναθηναϊκό ως πρώτος προπονητής, όμως έχει βρει απέναντι του το Τριφύλλι τόσο ως παίκτης όσο και ως assistant manager της Κηφισιάς.

Μερικές φορές το ποδόσφαιρο παίζει τα δικά του... παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε τη συγκατάθεση του στην Κηφισιά για να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ ως μόνιμη έδρα, παρά τη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και της διοίκησης του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς δεν απάντησε σε κανένα από τα τρία επίσημα αιτήματα που έγιναν και η κλήρωση του πρωταθλήματος τα έφερε έτσι ώστε η ομάδα του Λέτο στο πρώτο της ματς ως γηπεδούχος να αντιμετωπίσει το Τριφύλλι.

Από τη στιγμή που η Κηφισιά δεν πρόλαβε να λύσει (προς το παρόν) το γηπεδικό της ζήτημα και να βρει μια μόνιμη έδρα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με δυο ομάδες της Αθήνας να αναγκάζονται να ταξιδέψουν στο Βόλο για να παίξουν μεταξύ τους...

Φυσικά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο το «πρόσωπο» του ματς είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αργεντινός αγαπήθηκε «παράφορα» από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και αυτός ποτέ δεν έκρυψε τα συναισθήματα του για το Τριφύλλι.

Ο 39χρονος τεχνικός... σάρωσε στην παρθενική του σεζόν, καθώς στέφθηκε πρωταθλητής στη Super League 2, με μόλις μια ήττα στην πορεία του προς την άνοδο και δικαίως κέρδισε την ευκαιρία του να «χτίσει» τη Σουπερλιγκάτη Κηφισιά.

Φυσικά ο Λέτο είναι απόλυτα επαγγελματίας, και μάλιστα... παθιασμένος με τη νίκη, οπότε και κόντρα στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό η ομάδα του θα παίξει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το αγαπημένο παιδί της πράσινης εξέδρας ως αντίπαλος

Αυτό θα είναι το παρθενικό ματς του Λέτο ως πρώτος προπονητής κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως έχει αντιμετωπίσει το Τριφύλλι δυο φορές με διαφορετικούς ρόλους. Ως παίκτης ο Αργεντινός ήρθε στα μέρη μας το καλοκαίρι του 2008 για λογαριασμό του Ολυμπιακού και στις 9 Νοεμβρίου οι δυο «αιώνιοι» ήρθαν ισόπαλοι δίχως σκορ (0-0) στο ΟΑΚΑ, σε ματς πρωταθλήματος.

Τον Γενάρη του 2024 ο Λέτο επέστρεψε στην Ελλάδα, ως assistant manager στην Κηφισιά και στις 25 Φεβρουαρίου του 2024 ήταν άμεσος συνεργάτης του Κώστα Μπράτσου σε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό του Φατίχ Τερίμ (1-1) στη Λεωφόρο.

Μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι τόσο εκείνος όσο και ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Στέφανος Κοτσόλης, είχαν αποθεωθεί από τους φίλους του Τριφυλλιού για την τεράστια προσφορά τους, παρόλο που ήταν αντίπαλοι.

Ως παίκτης του Παναθηναϊκού σε πέντε χρόνια σε δυο θητείες (2009-13 και 2016-17) μέτρησε 141 εμφανίσεις (περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην καριέρα του), σκόραρε 43 γκολ, μοίρασε 33 ασίστ και το 2010 ήταν εκ των πρωταγωνιστών του νταμπλ της ομάδας του Νίκου Νιόπλια. Χάρη στα... μαγικά που έκανε στην επίθεση του Τριφυλλιού το όνομα του αποτέλεσε από τα αγαπημένα «τραγούδια» της πράσινης εξέδρας.

Τα κοινά πρόσωπα

Οι δύο αντίπαλοι στην αναμέτρηση του Βόλου έχουν αρκετούς «συνδετικούς κρίκους», εκτός του «Σέμπα». Η αποστολή της Κηφισιάς για το ματς του Πανθεσσαλικού έχει 4+1 ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί με το Τριφύλλι στο στήθος. Ο λόγος για τους Λούκας Βιγιαφάνιες, Βασίλη Ξενόπουλο, Διαμαντή Χουχούμη, Ρούμπεν Πέρεθ αλλά και τον Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο (Παναθηναϊκός Β').

Από πλευράς του συνόλου του Ρουί Βιτόρια ο Γιώργος Κυριόπουλος, είχε πανηγυρίσει την προηγούμενη σεζόν την άνοδο με τους Κυανόλευκους, ως δανεικός από το τον Παναθηναϊκό, όμως φέτος στάθηκε άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού πριν από δυο μήνες.

Σε διοικητικό επίπεδο η Κηφισιά έχει στις τάξεις της τρεις πρώην ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει ιστορία με την πράσινη φανέλα. Ο επί σειρά ετών τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και εδώ κι αρκετά χρόνια τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Στέφανος Κοτσόλης, σε συνεργασία με τον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου, Χρήστο Πρίτσα, έβαλαν την Κηφισιά στον ποδοσφαιρικό «χάρτη», έχοντας δυο πρωταθλήματα σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2 και δυο σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από αυτό το καλοκαίρι το οργανόγραμμα της Κηφισιάς εμπλουτίστηκε με την προσθήκη των Άγγελου Μπασινά - Σωτήρη Κυργιάκου, ως αθλητικός διευθυντής και team manager, αντιστοίχως. Και οι τρεις άλλοτε διεθνείς προέρχονται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έχουν πανηγυρίσει τρόπαια με το Τριφύλλι, όμως ως ποδοσφαιριστές έχουν τεθεί αντιμέτωποι με τους Πράσινους. Ο Κοτσόλης ως παίκτης της ΑΕΛ Novibet και οι Μπασινάς - Κυργιάκος με την ΑΕΚ.