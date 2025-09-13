Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Βόλου επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 2-1.

Ο Βόλος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League της τρέχουσας σεζόν, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 2-1 και έκανε βαθμολογικό «σεφτέ».

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό. Εξαιρετική συνεργασία Τζόκα με Σόρια, το γύρισμα του δεύτερου πέρασε από όλους όμως ο Χουάνπι κράτησε την κατοχή, πέρασε την μπάλα στην περιοχή κι έπειτα από κόντρες ο Τζόκα έκανε το 0-1 με εξ επαφής τελείωμα.

Στο 17ο λεπτό μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ του Βόλου οι φιλοξενούμενοι «ξεδιπλώθηκαν» εξαιρετικά στην αντεπίθεση, ο Λάμπρου έβγαλε άψογη σέντρα και ο Χάμουλιτς με προβολή διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Τα Καναρίνια μείωσαν το σκορ με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Στο 30' ο Τσάβες πέταξε την μπάλα με τα χέρια προς τον Μίχαλακ, ο Πολωνός ξεκίνησε τρομερή κούρσα ακρετά μέτρα πίσω από το κέντρο, έκανε ένα τσίμπημα, έφυγε ταχύτατα στον χώρο, απέφυγε τον Σιαμπάνη και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

