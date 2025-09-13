Χιμένεθ: «Το DNA του Άρη απαιτεί νίκες»

Ο Μανόλο Χιμένεθ παραδέχθηκε ότι διανύει περίοδο εκμάθησης των ποδοσφαιριστών του σημειώνοντας όμως ότι ξέρει πολύ καλά το DNA του Άρη.

Ο Ισπανός προπονητής ήταν χαμογελαστός μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του στο Περιστέρι και αρχικά αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης του συνόλου των ποδοσφαιριστών. «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μάξιμουμ τους παίκτες μας. Έχουμε σημαντικούς παίκτες στο ιατρικό δελτίο και έψαξα μία ισορροπημένη ομάδα στην αρχική ενδεκάδα. Κατά διαστήματα ήμασταν καλοί, όμως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι δύσκολο γιατί φέτος στην ομάδα ήρθαν 17-18 παίκτες. Πρέπει να βρούμε τους παίκτες που θα δίνουν το 100% της ομάδας», είπε και αναφέρθηκε στη νοοτροπία του.

«Η δική μου νοοτροπία και αντίληψη είναι να παίρνω το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή μου. Δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν παίκτη της ομάδας, αλλά το… ρολόι δεν σταματάει. Πρέπει σε κάθε ματς να ψάχνουμε την καλύτερη λύση για την ομάδα».

Εκεί αναφέρθηκε στη γνώση καταστάσεων σαν αυτή που ανέλαβε στον Άρη. «Έχω βρεθεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Πάντα ο Άρης είναι μία ομάδα που πιστεύει στον εαυτό της. Πάντα ήταν δύσκολος αντίπαλος. Αυτό είναι το DNA του Άρη και δεν πρέπει να το χάσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Μία φράση που χρησιμοποιώ πάντα είναι, όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, να μην στεναχωριέσαι γι’ αυτά που δεν έκανες. Πάντα πρέπει να θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. Αυτό είδα σήμερα στην ομάδα μου. Αν θέλουμε όμως ως Άρης να κερδίζουμε όλα τα ματς, πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω και αυτή τη στιγμή είμαστε μακριά από αυτό».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης μέσα από την αγορά των ελεύθερων παικτών απάντησε ότι… «έχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες. Θα τους δώσουμε ένα περιθώριο αυτοπεποίθησης. Δεν φοβάμαι να βασιστώ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πάντα το έκανα στις ομάδες μου. Εάν δούμε ότι χρειαζόμαστε κάτι, ο πρόεδρος θα κάνει την προσπάθειά τους. Ήδη όμως, οι 17-18 νέοι παίκτες είναι πολλοί».