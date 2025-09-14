Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στο Πανθεσσαλικό με την Κηφισιά, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet το τέταρτο ματς του κυριακάτικου προγράμματος.

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet

Στις 18:00 (NovaSports 2) στην Τρίπολη ο Αστέρας Aktor ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, η οποία την περασμένη αγωνιστική πήρε τον πρώτο της πόντο.

Οι Αρκάδες κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους καθώς δεν ανακοίνωσαν αποστολή. Για την ΑΕΛ Novibet οι Φεριγκρά, Κοσσονού και Δεληγιαννίδης δεν είναι διαθέσιμοι με προβλήματα τραυματισμών. Επίσης οι νεοαποκτηθέντες Βινιάτο και Ουάρντα έμειναν εκτός.

Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Την ίδια ώρα (18:00, CosmoteSport 1) στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων που ακόμα δεν έχει συγκεκριμένη έδρα για τη φετινή σεζόν πήρε τον πρώτο της βαθμό για φέτος την αγωνιστική που μας πέρασε, με τους «πράσινους» από την πλευρά τους να στοχεύουν στην πρώτη τους νίκη μετά την γκέλα με τον Λεβαδειακό.

Για την Κηφισιά επιστρέφει ο Ξενόπουλος. Από εκεί και πέρα αναμενόμενα εκτός είναι οι τραυματίες Ζέρσον Σόουζα, Λίγδας και Μαϊντάνα, ο νεοαποκτηθέντας Λαρουσί, ενώ στις επιλογές του Λέτο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Πατήρας.

Στον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια είδε μετά τον Τετέ και τον Πελίστρι να μένει εκτός. Αντίθετα ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς, τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του «τριφυλλιού».

Λεβαδειακός - ΑΕΚ

Στις 20:00 (NovaSports Prime) η ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει με 2/2 τη σεζόν δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα, φεύγοντας μάλιστα με τον βαθμό από τη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό την αγωνιστική που μας πέρασε.

Πλήρης πηγαίνει ο Λεβαδειακός καθώς ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η ΑΕΚ όπως πάντα δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Μάρκο Νίκολιτς πριν τη διακοπή δεν είχε διαθέσιμους τους τραυματίες Γκατσίνοβιτς και Περέιρα.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής κλείνει στην ουδέτερη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (καθώς το Παγκρήτιο δεν κατέστη δυνατό να φιλοξενήσει την αναμέτρηση) στις 21:30 (CosmoteSport 1) με τον ΟΦΗ να κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ. Οι Κρητικοί ξεκίνησαν με το δεξί της σεζόν στο ένα ματς που έχουν δώσει με το διπλό στις Σέρρες, ενώ και ο ΠΑΟΚ μετράει το απόλυτο ψάχνοντας το τρίτο του σερί τρίποντο.

Ο Μπαΐνοβιτς επέστρεψε στην αποστολή του ΟΦΗ μετά από δέκα μήνες. Εκτός έμειναν ο νεοαποκτηθέντας Βούκοτιτς, ο Καλαφάτης και ο Ζανελάτο. Στον ΠΑΟΚ οι νεοαποκτηθέντες Βολιάκο και Μπιάνκο μπήκαν για πρώτη φορά στην αποστολή. Ο Καμαρά ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ-άουτ με ίωση και δεν θα είναι διαθέσιμος, όπως και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ.