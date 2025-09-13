Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Άρη στην πρεμιέρα του στην τεχνική ηγεσία και στην εκτός έδρας αναμέτρηση (20:00) με τον Ατρόμητο.

Δύο αλλαγές ήταν υποχρεωτικές καθώς ο Σωκράτης Διούδης θα αντικαταστήσει τον Λόβρο Μάικιτς στη θέση του τερματοφύλακα αλλά και η παρουσία του Μορουτσάν λόγω του τραυματισμού του Γένσεν. Ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε όμως να προχωρήσει σε μεγαλύτερες τομές. Αυτές δεν αφορούν την αμυντική τετράδα όπου οι Τεχέρο, Μεντίλ είναι οι δύο ακραίοι full back και οι Φαμπιάνο-Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας.

Αφορούν όμως τη μεσαία γραμμή όπου ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Κώστα Γαλανόπουλο ο οποίος μαζί με τους Ράτσιτς, Μόντσου είναι η τριάδα στον άξονα. Θέση βασικού έχει ο Βραζιλιάνου Ντούντου στο ένα επιθετικό άκρο, στο άλλο θα αγωνιστεί ο Μορουτσάν και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.