Άρης: Τα άλλαξε όλα ο Χιμένεθ - Με πολλές αλλαγές η 11αδα απέναντι στον Ατρόμητο
Δύο αλλαγές ήταν υποχρεωτικές καθώς ο Σωκράτης Διούδης θα αντικαταστήσει τον Λόβρο Μάικιτς στη θέση του τερματοφύλακα αλλά και η παρουσία του Μορουτσάν λόγω του τραυματισμού του Γένσεν. Ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε όμως να προχωρήσει σε μεγαλύτερες τομές. Αυτές δεν αφορούν την αμυντική τετράδα όπου οι Τεχέρο, Μεντίλ είναι οι δύο ακραίοι full back και οι Φαμπιάνο-Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας.
Αφορούν όμως τη μεσαία γραμμή όπου ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Κώστα Γαλανόπουλο ο οποίος μαζί με τους Ράτσιτς, Μόντσου είναι η τριάδα στον άξονα. Θέση βασικού έχει ο Βραζιλιάνου Ντούντου στο ένα επιθετικό άκρο, στο άλλο θα αγωνιστεί ο Μορουτσάν και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.
