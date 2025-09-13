Ποιος είναι 17χρονος Δημήτρης Μπέρδος που πήρε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην αποστολή της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Ο 18χρονος φορ Ανέστης Μύθου έκανε επίσημα ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ.

Ο 19χρονος εξτρέμ Δημήτρης Χατσίδης επίσης πήρε χρόνο και μάλιστα, ήταν βασικός με την ΑΕΛ Novibet. Είναι πιθανό σύντομα να κάνει την εμφάνισή του ένα ακόμα προϊόν της Ακαδημίας του Δικεφάλου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, πήρε στην αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, τον Δημήτρη Μπέρδο, αντί για τον Μύθου, από τη στιγμή που έχει Τσάλοφ, Γιακουμάκη, ενώ μεσοεπιθετικά δεν υπολογίζει Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ.

Ένας 17χρονος ποδοσφαιριστής, που είναι από παιδάκι στον ΠΑΟΚ. Ο Μπέρδος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27/05/08 και έχει ύψος 1,77. Στον ΠΑΟΚ πήγε το 2014, σε ηλικία έξι ετών! Το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο, είναι βασικό μέλος της Εθνικής Κ17, όπου έχει έως τώρα 17 αγώνες και 2 γκολ.

Ο Μπέρδος είναι εξτρέμ, χειρίζεται εξίσου καλά και τα δύο πόδια και παίζει κυρίως αριστερά. Έχει χρησιμοποιηθεί φυσικά και στη δεξιά πλευρά και κατά συνθήκη μπορεί να αγωνιστεί ακόμα, πίσω από τον φορ και στην κορυφή!

Στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας

Ο Λουτσέσκου στην Ολλανδία είχε μαζί του τον Μπέρδο. Ο απεσταλμένος του Gazzetta και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Σταύρος Σουντουλίδης παρακολούθησε την πορεία του και είχε καταγράψει για τον ταλαντούχο παίκτη: «Από τα έξι του χρόνια ο Δημήτρης Μπέρδος φοράει ασπρόμαυρα και κάθε φορά που τρέχει στο γήπεδο μοιάζει να παίζει σαν να τον βλέπουν χιλιάδες.

Πλάγιος επιθετικός, φορ, "δεκάρι"… τον βάζεις όπου θες και θα σου δώσει κάτι απρόβλεπτο. Είναι μόλις 17, αλλά από πέρσι κατέγραψε συμμετοχές και γκολ με την Κ19, φέτος έπαιξε στο πρώτο ματς της σεζόν ενώ ανέβηκε και ανήκει στον ΠΑΟΚ Β'».

Ο Μπέρδος πέρσι έχει φέτος μία συμμετοχή με την Κ19 στο πρωτάθλημα. Πέρσι είχε 14 αγώνες και 3 στο Κύπελλο. Μπήκε αλλαγή, μάλιστα, στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο Γεντί Κουλέ και ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι στο φινάλε του αγώνα για το νικητήριο γκολ και την κατάκτηση του τίτλου με 1-0.

Νέο συμβόλαιο έως το 2027

Ο ΠΑΟΚ τον περασμένο Φεβρουάριο, παράλληλα, ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Μπέρδου. Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Δημήτρη Μπέρδου έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο γεννημένος στις 07/05 του 2008 πλάγιος επιθετικός υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ το 2023 και πλέον η ομάδα τού δείχνει την εμπιστοσύνη της, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους.

Ο Δημήτρης Μπέρδος ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2014, μόλις στα έξι του χρόνια και εκπαιδεύεται με τόση συνέπεια και σταθερότητα, που από νωρίς άδραξε την ευκαιρία να αγωνίζεται σε μεγαλύτερα ηλικιακά τμήματα.

Είναι πρωταθλητής με την Κ15, πρωταθλητής με την Κ17, ενώ τη σεζόν που διανύουμε αγωνίζεται στην Κ19 – παρότι ηλικιακά ανήκει στην Κ17 – μετρώντας ήδη οκτώ συμμετοχές και δύο γκολ.

Eίναι προφανώς και διεθνής».

Φωτορεπορτάζ από την παρουσία του Μπέρδου στην πρετοιμασία του ΠΑΟΚ

