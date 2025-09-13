Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει στη διάθεσή του Καμαρά για το ματς με τον ΟΦΗ, αλλά όχι και τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ. Μέσα οι Βολιάκο, Μπιάνκο.

Δύο νέα πρόσωπα, ισάριθμες σημαντικές απουσίες, αλλά και τον Μαντί Καμαρά, έχει η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε τους νεοαποκτηθέντες Ιταλούς, τον στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο και τον χαφ Αλεσάντρο Μπιάνκο και δεν αποκλείεται να κάνουν ντεμπούτο. Ως αλλαγή φυσικά.

Ο Καμαρά, παράλληλα, ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε με τον Ατρόμητο και τέθηκε στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού, όχι όμως και οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας. Ο Βούλγαρος εξτρέμ, όπως είναι γνωστό, υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο στην προπόνηση της εθνικής του ομάδας και θα χάσει ακόμα δύο παιχνίδια, τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο και τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα.

Απρόοπτο, ωστόσο, με τον Κωνσταντέλια. Ο διεθνής άσος, ο οποίος έλειψε και στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, εξαιτίας προβλήματος στη μέση, τέθηκε νοκ άουτ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, επειδή ταλαιπωρείται από ίωση.

Στα αξιοσημείωτα ότι ο Λουτσέσκου πήρε τον 17χρονο επιθετικό Δημήτρη Μπέρδο στην αποστολή, αντί για τον 18χρονο Ανέστη Μύθου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ήρθε η ώρα! Παίκτες και τεχνικό επιτελείο ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26 και είναι έτοιμοι για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.