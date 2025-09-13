Ολυμπιακός: Η ωραία στιγμή με τον Ελ Καμπί και το παιδί του πριν τη σέντρα
Ο Αφρικανός στράικερ λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό είχε στην αγκαλιά του το παιδί του.
Όμορφη στιγμή στο Καραϊσκάκη με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη είχε μαζί του το παιδάκι του, που φορούσε φυσικά την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Αφρικανός στράικερ ήταν φυσικά ξανά βασικός.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
