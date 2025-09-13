Ο Πορτογάλος σταρ πάτησε ξανά Καραϊσκάκη, αποθεώθηκε και χειροκρότησε τον κόσμο των Πειραιωτών πριν τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε γύρισε στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλο ενθουσιαμό στον κόσμο. Χαρακτηριστικά μετά το ζέσταμα των παικτών των Πειραιωτών για τον Πανσερραϊκό ο Πορτογάλος ενώ πήγαινε προς τα αποδυτήρια αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των Ερυθρόλευκων και τότε σήκωσε τα χέρια του και τους χειροκρότησε για να τους ευχαριστήσει για την αγάπη και τη στήριξη που του δείχνουν.



