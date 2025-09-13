Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Ανακοινώθηκε sold out!
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μισή ώρα πριν τη σέντρα του ματς με τον Πανσερραϊκού ανακοίνωσε το πρώτο sold out της χρονιάς, στο πρώτο φετινό ματς με κόσμο στις κερκίδες!
Η δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού για να δει τους νταμπλούχους Ελλάδας και πάλι ήταν τεράστια. Μετά την πρεμιέρα με άδεια καθίσματα, λόγω της τιμωρίας από τον τελικό Κυπέλλου, το Καραϊσκάκης ανοίγει και πάλι τις θύρες του.
Και μάλιστα, δεν έχει απομείνει ούτε ένα χαρτάκι προς διάθεση αφού μισή ώρα από τη σέντρα του ματς για την 3η αγωνιστική, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε το πρώτο sold out της χρονιάς. ypu
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.