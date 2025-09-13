Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μισή ώρα πριν τη σέντρα του ματς με τον Πανσερραϊκού ανακοίνωσε το πρώτο sold out της χρονιάς, στο πρώτο φετινό ματς με κόσμο στις κερκίδες!

Η δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού για να δει τους νταμπλούχους Ελλάδας και πάλι ήταν τεράστια. Μετά την πρεμιέρα με άδεια καθίσματα, λόγω της τιμωρίας από τον τελικό Κυπέλλου, το Καραϊσκάκης ανοίγει και πάλι τις θύρες του.

Και μάλιστα, δεν έχει απομείνει ούτε ένα χαρτάκι προς διάθεση αφού μισή ώρα από τη σέντρα του ματς για την 3η αγωνιστική, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε το πρώτο sold out της χρονιάς. ypu