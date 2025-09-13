Ο ΠΑΟΚ σε δοκιμασία!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με τις τακτικές δυσκολίες που έχει απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο, για το θέμα μη απόκτησης φορ, το γήπεδο και φυσικά τον ημιτελικό του ευρωμπάσκετ.

Δεν θα δούμε τελικά μαζί το βράδυ της Κυριακής τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και τον τελικό της εθνικής στο ευρωμπάσκετ! Ας τα δούμε λίγο ξεχωριστά…

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο πρωτάθλημα και θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο, απέναντι σε μία ομάδα που αισθάνομαι ότι με το στυλ της θα του βάλει πολύ δύσκολα. Έχει ο ΟΦΗ πολλά στοιχεία τα οποία κάνουν τον αγώνα επικίνδυνο τακτικά για την ομάδα του Λουτσέσκου. Πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ βέβαια πέρα από την ποιότητά του, τα πολλά επίσημα ματς σε σχέση με το σύνολο του Ράσταβατς.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΜΑΔΑ

Υπάρχουν φυσικά και τα καθαρά αγωνιστικά δεδομένα της αναμέτρησης, που απλά έρχονται να επικυρώσουν τη δυσκολία του. Ο ΟΦΗ είναι δυνατός. Είναι οργανωμένος. Έχει τον ίδιο προπονητή και κορμό παικτών.

Αυτή την περίοδο θεωρώ ότι πέρα από τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου, είναι το σύνολο που μπορεί να δυσκολέψει περισσότερο από κάθε άλλο τον Δικέφαλο του Λουτσέσκου. Ένα είναι το σημείο, ένας ο τομέας που μπορεί να κρίνει πολλά. Τι θα γίνει όταν ο ΠΑΟΚ θα χάσει την μπάλα, κατάσταση που φυσικά προκύπτει πάρα πολλές φορές στο παιχνίδι των… λαθών.

Ας καρφώσουμε τα μάτια στο repress του ΠΑΟΚ και εξ αρχής θα καταλάβουμε πολλά! Πώς θα αντιδρούν οι ασπρόμαυροι του Βορρά; Τι θα καταφέρουν όταν ο ΟΦΗ κερδίσει την μπάλα στο κέντρο ή σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου; Πώς θα πάει η προσπάθεια επανάκτησης; Πόσο καλά θα είναι οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στις δικές του αμυντικές μεταβάσεις; Θα τα καταφέρει; Θα ξανακλέψει; Θα προλάβει να γυρίσει;

Ο ΟΦΗ έχει στοιχεία οργανωμένης ομάδας και επιπροσθέτως στα φιλικά έδειξε ικανότατος στους ανοικτούς χώρους. Τα έχει όλα αυτά τη στιγμή για να δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ (και τους ποιοτικούς παίκτες μπροστά) ακριβώς σε αυτό τον τομέα των δικών του γρήγορων επιθετικών μεταβάσεων.

Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ πέρα από την ποιότητά του, έχει δώσει πιο πολλά ματς φέτος και αυτό το γεγονός μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αναφορικά με το γήπεδο, θυμάμαι πάάάρα πολλά κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδια στην Αθήνα όπου τελικά ο ΠΑΟΚ επηρεάστηκε περισσότερο από τους γηπεδούχους.

Θα δούμε…

ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΦΟΡ…

Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Ξεκάθαρα τα δεδομένα και τα συμπεράσματα μετά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει κι άλλο φορ:

- Ο ΠΑΟΚ αναγνώρισε από μόνος του την συγκεκριμένη ανάγκη, αλλά τελικά δεν κατάφερε να την υλοποιήσει.

- Ένας από τους λόγους της συγκεκριμένης μεταγραφικής αποτυχίας, ήταν και το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε εξαρχής συγκεκριμένο πλάνο. Άλλαξε απόφαση και πολιτική πολλές φορές από τον Μάιο και μετά

- Άργησε η μεταγραφή του Γιακουμάκη και όταν πάρθηκε απόφαση για άλλον έναν επιθετικό, όταν ξεπεράσαμε τις 15-20 Αυγούστου, ο μεγάλος μηχανισμός του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να δείξει τόσο γρήγορα αντανακλαστικά

- Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην πάρει… έναν επιθετικό, αλλά έβαλε ψηλά τον πήχη με περιπτώσεις όπως του Μπρέθγουεϊτ.Δεν τα κατάφερε και συνεχίζει την προσπάθειά του με μία από αυτές τις ιδιαίτερες και ποιοτικές περιπτώσεις ενόψει Ιανουαρίου.

Τέλος πάντων από όπου κι αν το δεις ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, αλλά και τι θα γίνει τώρα; Θα σταματήσει να παίζει ή κάθε φορά που δεν θα κερδίζει θα υπάρχει αυτό το άλλοθι;

Στο ποδόσφαιρο (και όχι μόνο) υπάρχουν νίκες και ήττες. Εδώ ο ΠΑΟΚ έχασε και… πάμε παρακάτω.

ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ

Μόνο μία ατάκα που λέω κάθε μέρα αναφορικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ας καταγραφεί: Ο χρόνος θα έρθει και θα αποδείξει τα πάντα για το ποιος θέλει… τι.

* Χθες το βράδυ ζήσαμε ένα μπασκετικό τσαλαπάτημα! Δεν είναι ντροπή να παραδέχεσαι ότι ο άλλος σε ισοπέδωσε σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Σε όλα μα… σε όλα! Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ από το οποίο μπορείς να πιαστείς για να ξεκινήσεις την αυτοκριτική. Ένας αγώνας μπάσκετ όπου οι άλλοι ήταν σα να παίζουν με παίκτη-παίκτες παραπάνω! Μία απίθανη κατάσταση, εντελώς μη αναμενόμενη, μέχρι ενός σημείου και σοκαριστική σχετικά με την ανωτερότητα των Τούρκων και την εξωγήινη ενέργεια που αυτοί έβγαλαν σε σχέση με εμάς! Μας «έπνιξαν», αν και πρέπει να τονίσουμε ότι σε όλο το τουρνουά αυτοί είναι καλύτεροι. Αφού σημειώσουμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση οι δύο πολύ ανώτερες ομάδες πήγαν στον τελικό και μπράβο τους, μένει να δούμε την πνευματική… μαγκιά των δικών μας και αν μπορούν να ξεπεράσουν ένα τέτοιο αγωνιστικό και ψυχολογικό σοκ για να διεκδικήσουν το μετάλλιο.

