Η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/9, 18:00).

Η Κηφισιά είναι έτοιμη για «μάχη»! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

To ευχάριστο νέο για τον Αργεντινό τεχνικό είναι η επιστροφή του Βασίλη Ξενόπουλου στην αποστολή. Από εκεί και πέρα αναμενόμενα εκτός είναι οι τραυματίες Ζέρσον Σόουζα, Λίγδας και Μαϊντάνα, ο νεοαποκτηθέντας Λαρουσί, ενώ στις επιλογές του Λέτο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Πατήρας.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέκτοφ, Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος