Ζαρουρί: «Να είμαστε πιο εύστοχοι μπροστά από την εστία, είχαμε κάποιες κακές επιλογές»

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε για την ευκαιρία που είχε ο Παναθηναϊκός στην διακοπή για ανασύνταξη, αλλά και την λύση στο πρόβλημα του γκολ που εμφανίζει η ομάδα.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ανάς Ζαρουρί μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά (14/09-18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις αυτές θα προβληθούν στο πλαίσιο της εκπομπής Sportshow πριν την συγκεκριμένη αναμέτρηση στο «Πανθεσσαλικό».

Ο 24χρονος Μαροκινός εξτρέμ ανέφερε πως στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό η ομάδα δεν πήρε το αποτέλεσμα, που έπρεπε, ωστόσο η διακοπή τους έδωσε χρόνο να ανασυνταχθουν. Σχετικά με το πρόβλημα που δείχνει να έχει η ομάδα στο να βρίσκει γκολ, εκείνος ξεκαθάρισε πως αυτό που χρειάζεται είναι να έχουν καλύτερες επιλογές μπροστά από την εστία και να είναι πιο εύστοχοι.

Οι δηλώσεις του Ζαρουρί

Μετά από συνεχόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες, μια πρόκριση στη league phase του Europa League και ένα ματς πρωταθλήματος, είχατε την ευκαιρία αφενός να ξεκουραστείτε και αφετέρου να δουλέψετε σε κάποια πράγματα όσοι ήσασταν στις προπονήσεις. Λόγω και του πώς ήρθε η ισοπαλία με το Λεβαδειακό, τι ήταν αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε τις προηγούμενες ημέρες για να βελτιώσετε την εικόνα και να παρουσιαστείτε το ίδιο καλοί και στα 90’;

«Πράγματι ο προηγούμενος αγώνας πρωταθλήματος δεν έφερε το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούσαμε και αυτό το ξέρουμε όλοι. Στη συνέχεια μεσολάβησε η διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσουμε να αναπροσαρμοστούμε, να κάνουμε μια καλή προετοιμασία και να είμαστε έτοιμοι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια αποτελέσματα.

Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι που έχει και ταξίδι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία στις πρώτες αγωνιστικές έχει δείξει μια συμπαγή εικόνα. Τι είναι αυτό που θα επιδιώξετε να κάνετε από τη στιγμή που πιθανότατα θα έχετε περισσότερο εσείς τη μπάλα στα πόδια σας, για να φτάσετε στη νίκη;

«Πιστεύω ότι η ομάδα έχει τελικές προσπάθειες, απλά δυστυχώς κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων είχαμε κάποιες κακές επιλογές. Εάν δεν είχαμε καθόλου ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να πούμε πως στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει πρόβλημα. Το γεγονός ότι δημιουργούμε ευκαιρίες, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τις ολοκληρώνουμε σωστά και να έχουμε εύστοχοι μπροστά από την αντίπαλη εστία».