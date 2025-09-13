Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να το κάνει…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας του.

Μια χαρά τα είπε ο Μεντιλίμπαρ για το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό. Ακριβώς όπως είναι τα πράγματα.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να υποτιμήσει τον αντίπαλο του. Και δεν έχει δικαίωμα για απολύτως συγκεκριμένους λόγους…

Πρώτος. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος, με αντιπάλους τύπου Αστέρα Τρίπολης και Βόλου, δυσκολεύτηκε αφάνταστα να κερδίσει, σκοράροντας για πρώτη φορά στο ένα ματς στο…93’ και στο άλλο στο 77’. Άρα, έδειξε να έχει θέματα να καθαρίζει τέτοια παιχνίδια.

Δεύτερος. Στις δύο φορές που ο Πανσερραϊκός τον επισκέφτηκε στο Καραϊσκάκη την προηγούμενη διετία, τον ζόρισε πολύ άσχημα. Πρόπερσι, παρότι έπαιζε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα με 10 παίκτες ήταν ανταγωνιστικός σε σημείο να κερδίσει πέναλτι στο 0-0, αλλά το έχασε. Με το ματς να είναι στο ρευστό 1-0 έως το 87ο λεπτό όταν και κλείδωσε η νίκη (2-0) για τους Πειραιώτες…Πέρυσι, οι Σέρρες ηττήθηκαν 1-2 χάνοντας μεγάλη ευκαιρία ισοφάρισης στο 94ο λεπτό…

Τρίτος. Κατά την περσινή σεζόν, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε γενικότερα προβλήματα με αντιπάλους όπως ο Πανσερραϊκός. Έχασε έξι βαθμούς από ισοπαλίες με Παναιτωλικό (0-0), Λεβαδειακό (2-2) κι Αστέρα (1-1), ενώ κέρδισε οριακά άλλα τέσσερα ματς (με Καλλιθέα 2-1, Πανσερραϊκό 2-1, Λαμία 1-0, ΟΦΗ 1-0).

Τέταρτος. Πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ολυμπιακός πέρυσι όταν είχε στο πρωτάθλημα θεωρητικά εύκολους αντιπάλους ακόμη και μέσα στο Καραϊσκάκη δεν ήταν καλός. Βλέπε 2-2 με τον Λεβαδειακό, 2-1 με τον Πανσερραϊκό, 1-0 με τον ΟΦΗ.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι εκτός πραγματικότητας όποιος υποτιμάει παιχνίδια σαν το σημερινό.

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι οι Σέρρες δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, με δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Κι ακόμη μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιχνίδια εύκολα η, δύσκολα κατά βάση τα κάνει ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Όμως, βλέπουμε πολύ καθαρά σε αυτό το ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης ότι για κάποιο λόγο σχεδόν όλα τα παιχνίδια των μεγάλων με τους μικρούς είναι παγίδες.



Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ήδη έχει αφήσει δύο πόντους από το 1-1 στη Λεωφόρο με τον Λεβαδειακό, ενώ όχι μόνο ο Ολυμπιακός κόντρα τόσο στον Αστέρα, όσο και στο Βόλο, αλλά και οι υπόλοιποι διεκδικητές τα έχουν βρει πολύ σκούρα: Με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να κερδίζουν οριακά (1-0) εντός έδρας ο μεν τον Ατρόμητο (με 10 παίκτες σε όλο το β΄ ημίχρονο…) και τη Λάρισα, η δε τον Αστέρα.

Για όποιον δεν το έχει προσέξει, τα σκορ των αγώνων των μεγάλων στις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι συνήθως 1-0, 1-1, άντε 2-0 με τα γκολ προς το τέλος (εξαίρεση το ΑΕΚ-Σέρρες 2-0 με γρήγορα γκολ). Αυτό τι σημαίνει; Ότι η γκέλα είναι πολύ κοντά! Γιατί ακόμη και να κερδίζεις, όταν είσαι στο όριο, δεν θέλει πολύ να έρθει μία στιγμή και να γίνει το 1-1. Ρωτήστε και τον Παναθηναϊκό, πώς την πάτησε από τη Λιβαδειά.

Γι΄ αυτό επιμένω: ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να υποτιμήσει τον Πανσερραϊκό.

Άσχετο: Δεν θα παραξενευόμουν αν πήγαινε να παίξει αύριο με τη Β ομάδα του Ολυμπιακού εναντίον του Πανιώνιου στην πρεμιέρα της Super League 2 ο Πνευμονίδης. Όπως ήδη έχουν πάει ο Μπότης με τον Λιατσικούρα. Στην αποστολή αναμένεται να είναι κι ο Άγγλος Σίλκοτ-Ντιούμπερι. Δύσκολα ο Αιγύπτιος Μπιλάλ, κάνοντας μόνο μία προπόνηση, σήμερα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Με αρκετούς πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, κλασικά εδώ και κάποια χρόνια, ο Πανσερραϊκός. Ο Λύρατζης, άλλωστε, είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Τσαούσης με τον Ρουμιάντσεφ δόθηκαν ως ελεύθεροι αυτό το καλοκαίρι. Κι ο Καρασαλίδης γέννημα θρέμμα του ΠΑΟΚ ήταν.

Τέλος πάντων, καλός γκολκίπερ δείχνει το παιδί που έφερε ο Πανσερραϊκός από την Ουρουγουάη, ο Τιναλίνι. Αλλά αυτός που «συνδέεται», κατά κάποιο τρόπο με τον Ολυμπιακό είναι ο Άγγλος εξτρέμ Γκριν! Από πού κι ως πού; Κι όμως, στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει εναντίον του Ολυμπιακού, του έχει βάλει γκολ σε όλα!





Πάντα με την Σλόβαν Μπρατισλάβας! Τόσο στο Σλόβαν-Ολυμπιακός 2-2 τον Αύγουστο του 2021, όσο και στο Ολυμπιακός-Σλόβαν 1-1, αλλά και στο Σλόβαν-Ολυμπιακός 2-2 τον Αύγουστο του 2022! Τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ, με γκολ και στα τρία από το γρήγορο Άγγλο κυνηγό, που στο τελευταίο παιχνίδι, που κρίθηκε στα πέναλτι, σκόραρε κι εκεί, από τα 11 βήματα!

Και για το τέλος ένα ιμότζι