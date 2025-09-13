ΑΕΚ: Ανάλυσέ το (κιτρινόμαυρο ρόστερ)...

Ο Γιώργος Τσακίρης με αφορμή την ολοκλήρωση των προσθηκών αναλύει το ρόστερ της ΑΕΚ και επιχειρεί να... μπει στο μυαλό του Νίκολιτς για την αξιοποίηση προσώπων ανά θέση...

Με το διπλό μπαμ του καλοκαιριού για τις ελληνικές ομάδες και την ΑΕΚ πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην πώληση Μαρσιάλ και απόκτηση του Ζοάο Μάριο, ολοκληρώθηκε ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Χαβιέρ Ριμπάλτα σε συνεργασία (άριστη) με τον Μάρκο Νίκολιτς και έχουμε όλο το παζλ έτοιμο με κάποια ακόμη κομμάτια να αναζητούνται ενόψει πλέον Γενάρη. Άλλωστε ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης το εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια στη μία και μοναδική έως τώρα συνέντευξη που παραχώρησε: «θα χρειαστούν τρεις περίοδοι μεταγραφών για να δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί αυτό που ακριβώς θέλουμε» και εννοούσε φυσικά το καλοκαίρι αυτό, τον Γενάρη του 2026 και φυσικά το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ελλάδα μας αρέσει να αναδεικνύουμε το «η υπομονή είναι αρετή», αλλά δεν μας διακρίνει σε καμία περίπτωση αφού ακόμη και στην περίπτωση του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου και το σούπερ έργο του, έχουν βρει πολλοί κατά καιρούς κενά στο ρόστερ του Δικέφαλου για να τον ...κατακρίνουν. Ευτυχώς βέβαια και επιβεβαιωμένα πλέον είναι ελάχιστοι και από εκείνους τους μη ενεργούς στην καθημερινότητα και δίχως παρουσία στο γήπεδο, συνήθως από την οθόνη του κινητού, ή του υπολογιστή τους κάνουν τη ...δουλίτσα τους κρίνοντας τους πάντες και τα πάντα. Πλέον το 'χουν εμπεδώσει όλοι και γι' αυτό τους περιορίζουν...

Τούτο το κείμενο ωστόσο δεν γίνεται για να αποτελέσει ένα ακόμη αποθεωτικό άρθρο για τον Ριμπάλτα, δεν το επιδιώκει άλλωστε ο άνθρωπος, δεν το 'χει δεδομένα και ανάγκη... Στόχος είναι να μπούμε σε μια σε βάθος ανάλυση του κιτρινόμαυρου ρόστερ, βλέποντας θέση με θέση τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη σεζόν που τρέχει και η οποία μπορεί να αποφέρει σημαντικές επιτυχίες εντός και (κυρίως) εκτός συνόρων όπου ήδη έχει καταγράψει μια σούπερ προκριματική διαδικασία έξι αγώνων δίχως ήττα, με προκρίσεις και με τη μεγαλύτερη προσφορά σε πόντους στο ranking list της UEFA για την Ελλάδα! Η βάση της συζήτησής μας, όπως θα δείτε από τα σχετικά πινακάκια που μας δημιούργησε ο Ζωΐδης (και είναι υπέροχα με παίκτες από το παλιό και της γενιάς μου subbuteo), είναι η τακτική προσέγγιση της ΑΕΚ από τον Σέρβο προπονητή στο σήμερα (το 4-2-3-1, ή 4-4-1-1 αν προτιμάει κανείς) και φυσικά το 4-3-3 που δύναται να εξυπηρετήσει πολύ εύκολα το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει μετά τις απομακρύνσεις – αποχωρήσεις και προσθήκες στο καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε (και ενώ υπάρχει και η αγορά των ελεύθερων, μπορεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ να τέλειωσαν οι μεταγραφές αλλά ποτέ μη λες ποτέ σε τέτοια ζητήματα αφού πάντα μπορεί να προκύψει ευκαιρία).

Ανέλυσε το λοιπόν και αναφέρομαι στο ρόστερ της ΑΕΚ και όχι στη σούπερ κωμωδία με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο και ας ξεκινήσουμε από το 4-2-3-1 που εφαρμόζει πλέον κατά κύριο λόγο ο Μάρκο Νίκολιτς. Κατ' αρχάς να σημειώσουμε τους Στρακόσα και Μπρινιόλι θα είναι οι δυο γκολκίπερ με βασικό τον διεθνή Αλβανό, το ξεκαθαρίζω το αυτονόητο προκειμένου να μη το γράφω παρακάτω συνέχεια, αλλά και το ανέφερα τώρα για να γλιτώσω παρακάτω το σχόλιο τύπου: «ρε Τσακ τερματζή δεν θα 'χουμε;»! Πάμε να αναδείξουμε τις επιλογές που υπάρχουν για κάθε θέση -άσχετα με το αν καλύπτουν κάποιον από εμάς συνολικά, ή όχι- στο ρόστερ της Ένωσης: Η τετράδα στην άμυνα δεν θα γίνει τριάδα και έτσι θα υπολογίζουμε κάθε αναφορά μας σε πρόσωπα: δεξί μπακ: Ρότα, Κοσίδη, Οντουμπάτζο, ο οποίος και δεν υπολογίζεται από τον Σέρβο τεχνικό έως τώρα και για τον λόγο αυτό σημειώναμε όλο το καλοκαίρι ότι εκεί απαιτείται αναβάθμιση, εμείς όμως, ποτέ οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού. Στο αριστερό άκρο της άμυνας οι επιλογές είναι: Πένραϊς και Πήλιος, ενώ για το κέντρο της άμυνας υπολογίζονται οι Μουκουντί (ηγέτης και αρχηγός άλλωστε), Ρέλβας και Βίντα (κυρίως για δεξί στόπερ όταν ξεκουράζει τον Πορτογάλο αμυντικό αριστερό στόπερ τοποθετείται ο Καμερουνέζος). Υπάρχει και ο Χρυσόπουλος που ίσως τον δούμε άμεσα στο Κύπελλο...

Στα χαφ ως βασικό δίδυμο αναμένεται να προκρίνονται όταν είναι στο 100% οι Μαρίν και Πινέδα, δυάδα στα χαφ που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, τη στιγμή που για τις συγκεκριμένες θέσεις ο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει τους Περέιρα, Μάνταλο, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς και Καλοσκάμης (ενώ δεν αναφέρω τον Γιόνσον μιας και δεν υπολογίζεται ενώ ο τελευταίος, ο Καλοσκάμης, θα παίζει και στο ''10''). Στο δεξί φτερό της επίθεσης ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να χρησιμοποιεί τους Ελίασον, Κοϊτά και καμιά φορά τον Ζοάο Μάριο, ενώ αριστερά έχει μεγαλύτερη ευκολία να το κάνει με τον 32χρονο Πορτογάλο άσο, αν και εκεί στ' αριστερά πρώτη επιλογή θα είναι ο Κουτέσα και μετά ο Γκατσίνοβιτς. Στη θέση του φορ οι τρεις που θα μοιραστούν τα ματς και τις συμμετοχές είναι οι Γιόβιτς, Πιερό και Ζίνι για να πάμε στον παίκτη πίσω από τον επιθετικό: εκεί ο Νίκολιτς θα δύναται να 'χει πρώτη επιλογή τον Ζοάο Μάριο πλέον και τον Κοϊτά (όπως με την Άντερλεχτ), ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη θέση και τους: Μάνταλο, Γκατσίνοβιτς και φυσικά όπως σημείωσα νωρίτερα και τον Καλοσκάμη! Αν μη τι άλλο αρκετές επιλογές και πολλοί που δύναται να παίξουν σε περισσότερες από μια θέση πίσω από τον φορ κάτι που επιθυμεί κάθε προπονητή να 'χει στο ρόστερ του.

Εννοείται πως διαβάζοντας τις παραπάνω επιλογές στη συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα ότι και το 4-3-3 ταιριάζει πλέον ...ταμάμ στην ΑΕΚ του Νίκολιτς: με εξάρι τον Μαρίν, τον Πινέδα και τον Ζοάο Μάριο εσωτερικούς χαφ (ή τον Περέιρα, τον Μάνταλο, τον Λιούμπισιτς και όλους τους χαφ που αναφέρω παραπάνω) και πλάγιους όποιους και στο 4-2-3-1 (Ελίασον – Κουτέσα και άλλους) που σημειώνω με κάθε λεπτομέρεια στην παραπάνω παράγραφο. Η συζήτηση που προκύπτει είναι: αλήθεια ο ρόμβος που πήγε; Τον εξαφάνισε ο Σέρβος κόουτς; Σημειώναμε σε όλο το καλοκαίρι ότι δεν πρόκειται για έναν προπονητή με εμμονές και κολλήματα στη τακτική και επιβεβαιώθηκε τόσο γρήγορο όλο αυτό. Ωστόσο αν χρειαστεί να επιλέξει το 4-4-2 με ρόμβο, έχοντας τον Ζοάο Μάριο (που δύναται να παίξει στο «10» και στο «8» κατά άλλους και στο 6 ως deep lying playmaker), δεδομένα γίνεται πιο λειτουργικός: δεν χρειάζεται παρά μια ματιά παραπάνω στο ρόστερ και σε κάθε θέση για να το επιβεβαιώσει κανείς. Όμως τα ακραία μπακ δεν ανταποκρίνονται και οι ακραίοι σου σούπερ παίκτες (σ.σ.: Ελίασον – Κουτέσα) μένουν εκτός με τον ρόμβο. Βέβαια δεν αποκλείεται σε συγκεκριμένα ματς, αντιπάλους και ανάγκες να το δούμε και αυτό από τον Μάρκο Νίκολιτς προπονητή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να αποκλείσουμε τη συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση για όλη τη σεζόν!