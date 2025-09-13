Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: «Μάχες» Ολυμπιακού και Άρη, πρεμιέρα Ποστέκογλου και φουλ ευρωπαϊκή δράση
Το ποδόσφαιρο παίρνει σήμερα (13/9) τη σκυτάλη από το μπάσκετ και κυριαρχεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς η Stoiximan Superleague και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν για τα καλά στη δράση.
Αρχής γενομένης από τα... δικά ματς, στις 18:00 ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος με κόσμο στην έδρα του, υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική, σε ένα ματς που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1.
Λίγο αργότερα (20:00), ο Άρης φιλοξενείται στο Περιστέρι από την Ατρόμητο, στην «πρώτη» του Μανόλο Χιμένεθ, που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στον πάγκο των «κίτρινων». Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime. Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός περιμένει τον Βόλο, σε ένα αρκετά σημαντικό ματς για αμφότερες, που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2.
Στα τις Ευρώπης, ο Άγγελος Ποστέκογλου κάνει -και αυτός- ντεμπούτο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας αρκετά δύσκολο έργο στην έδρα της Άρσεναλ, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports Premier League στις 14:30.
Αν και υπάρχουν ακόμη 7 ματς για την Premier League, τα 6 με κοινή ώρα έναρξης (17:00), ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπράιτον των Τζίμα - Κωστούλα στην έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ 15 λεπτά μετά (17:15) έχουμε την εκτός έδρας δοκιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Σοσιεδάδ, για την 4η αγωνιστική της La Liga, απευθείας από το Novasports 1.
Στις 18:00 και από το Cosmote Sport 4 οι φίλοι του μπασκετικού Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από την ομάδα της νέας σεζόν, καθώς οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Μονακό σε φιλική αναμέτρηση στην Κύπρο.
Συνέχεια στις 19:00 με ντέρμπι στην Ιταλία, καθώς η Γιουβέντους φιλοξενεί την Ίντερ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 22:00 η Τσέλσι έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Μπρέντφορντ (Novasports Premier League). Το μενού ολοκληρώνεται στις 22:30, με τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη να φιλοξενείται από τη Φαμαλικάο, απευθείας από το Cosmote Sport 3.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- 14:30 Άρσεναλ - Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports Premier League)
- 17:00 Μπόρνμουθ - Μπράιτον (Novasports 6)
- 17:15 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 1)
- 18:00 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1)
- 18:00 Μονακό - Ολυμπιακός, φιλικό μπάσκετ (Cosmote Sport 4)
- 19:00 Γιουβέντους - Ίντερ (Cosmote Sport 3)
- 20:00 Ατρόμητος - Άρης (Novasports Prime)
- 20:00 Παναιτωλικός - Βόλος (Cosmote Sport 2)
- 22:30 Φαμαλικάο - Σπόρτινγκ (Cosmote Sport 3)
