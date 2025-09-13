Διαβάστε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αγώνων του Ολυμπιακού και του Άρη για τη Superleague, καθώς και εκείνες των αγώνων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το ποδόσφαιρο παίρνει σήμερα (13/9) τη σκυτάλη από το μπάσκετ και κυριαρχεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς η Stoiximan Superleague και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν για τα καλά στη δράση.

Αρχής γενομένης από τα... δικά ματς, στις 18:00 ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος με κόσμο στην έδρα του, υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική, σε ένα ματς που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Λίγο αργότερα (20:00), ο Άρης φιλοξενείται στο Περιστέρι από την Ατρόμητο, στην «πρώτη» του Μανόλο Χιμένεθ, που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στον πάγκο των «κίτρινων». Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime. Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός περιμένει τον Βόλο, σε ένα αρκετά σημαντικό ματς για αμφότερες, που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2.

Στα τις Ευρώπης, ο Άγγελος Ποστέκογλου κάνει -και αυτός- ντεμπούτο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας αρκετά δύσκολο έργο στην έδρα της Άρσεναλ, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports Premier League στις 14:30.

Αν και υπάρχουν ακόμη 7 ματς για την Premier League, τα 6 με κοινή ώρα έναρξης (17:00), ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπράιτον των Τζίμα - Κωστούλα στην έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ 15 λεπτά μετά (17:15) έχουμε την εκτός έδρας δοκιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Σοσιεδάδ, για την 4η αγωνιστική της La Liga, απευθείας από το Novasports 1.

Στις 18:00 και από το Cosmote Sport 4 οι φίλοι του μπασκετικού Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από την ομάδα της νέας σεζόν, καθώς οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Μονακό σε φιλική αναμέτρηση στην Κύπρο.

Συνέχεια στις 19:00 με ντέρμπι στην Ιταλία, καθώς η Γιουβέντους φιλοξενεί την Ίντερ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 22:00 η Τσέλσι έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Μπρέντφορντ (Novasports Premier League). Το μενού ολοκληρώνεται στις 22:30, με τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη να φιλοξενείται από τη Φαμαλικάο, απευθείας από το Cosmote Sport 3.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας