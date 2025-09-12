Ατρόμητος: Οι επιλογές του Λεωνίδα Βόκολου για τον Άρη
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ατρόμητου εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Περιστέρι (13/8) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής του Ατρόμητου, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς. Εκτός έχει μείνει μόνο ο Σωτήρης Τσιλούλης λόγω τραυματισμού και ο Μπάκου που είναι τιμωρημένος.
Την αποστολή αποτελούν οι: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μουτουσαμί, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.