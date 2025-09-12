Έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή του Ατρόμητου, Λεωνίδα Βόκολου, για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 στο Περιστέρι κόντρα στον Άρη.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ατρόμητου εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Περιστέρι (13/8) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής του Ατρόμητου, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς. Εκτός έχει μείνει μόνο ο Σωτήρης Τσιλούλης λόγω τραυματισμού και ο Μπάκου που είναι τιμωρημένος.

Την αποστολή αποτελούν οι: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μουτουσαμί, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ.



