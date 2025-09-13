Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ που έδειξε μόνο Πανσερραϊκό, γιατί τέθηκαν off Ροντινέι και Πνευμονίδης και το σχέδιο 11άδας
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, τον πρώτο φετινό εντός έδρας με κόσμο. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν εκτός τον Ροντινέι λόγω ορισμένων ενοχλήσεών του και τον Πνευμονίδη που είχε αγωνιστική καταπόνηση εξαιτίας των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελπίδων.
Δείτε ΕπίσηςΟι πραγματικοί Galacticos έρχονται στο Gazzetta!
Από εκεί και πέρα ο Μεντιλίμπαρ ήταν σαφής προς τους παίκτες του. Δεν υπάρχει καμία Πάφος στον... ορίζοντα. Υπάρχει μόνο ο Πανσερραϊκός και μάλιστα ζήτησε την απαιτούμενη σοβαρότητα αλλά και προσοχή. Φάνηκε και από τις δηλώσεις του το πόσο υπολογίζει στην ομάδα των Σερρών.
Κατά τα άλλα ο Ισπανός τεχνικός δεν ήταν ξεκάθαρος σε επίπεδο δοκιμών. Κάτω από τα δοκάρια υπάρχει η επιλογή και του Τζολάκη αλλά και του Πασχαλάκη. Ως προς την άμυνα τα φαβορί από τα αριστερά προς τα δεξιοά είναι οι Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα και Κοστίνια. Κέντρο με ισχυρούς υποψήφιους τους Σιπιόνι και Νασιμέντο (και ενώ υπάρχει και ο Εσε αλλα και ο Γκαρθία), πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο και άκρα με Στρεφέτσα και Ζέλσον αλλά και εναλλακτική τον Καμπελά. Ο δε Ποντένσε εκτός απροόπτου θα μπει ως αλλαγή.
Η αποστολή ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Τζολάκης και Έξαρχος
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος και Μπρούνο
Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Φορ: Ελ Καμπί και Ταρέμι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.