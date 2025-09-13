Ο Ισπανός τεχνικός ανέβασε την ένταση στις προπονήσεις, διευκρίνισε προς τους παίκτες του ότι υπάρχει μόνο Πανσερραϊκός και ετοιμάζει τα πλάνα του για το ματς του Σαββάτου.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, τον πρώτο φετινό εντός έδρας με κόσμο. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν εκτός τον Ροντινέι λόγω ορισμένων ενοχλήσεών του και τον Πνευμονίδη που είχε αγωνιστική καταπόνηση εξαιτίας των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελπίδων.

Από εκεί και πέρα ο Μεντιλίμπαρ ήταν σαφής προς τους παίκτες του. Δεν υπάρχει καμία Πάφος στον... ορίζοντα. Υπάρχει μόνο ο Πανσερραϊκός και μάλιστα ζήτησε την απαιτούμενη σοβαρότητα αλλά και προσοχή. Φάνηκε και από τις δηλώσεις του το πόσο υπολογίζει στην ομάδα των Σερρών.

Κατά τα άλλα ο Ισπανός τεχνικός δεν ήταν ξεκάθαρος σε επίπεδο δοκιμών. Κάτω από τα δοκάρια υπάρχει η επιλογή και του Τζολάκη αλλά και του Πασχαλάκη. Ως προς την άμυνα τα φαβορί από τα αριστερά προς τα δεξιοά είναι οι Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα και Κοστίνια. Κέντρο με ισχυρούς υποψήφιους τους Σιπιόνι και Νασιμέντο (και ενώ υπάρχει και ο Εσε αλλα και ο Γκαρθία), πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο και άκρα με Στρεφέτσα και Ζέλσον αλλά και εναλλακτική τον Καμπελά. Ο δε Ποντένσε εκτός απροόπτου θα μπει ως αλλαγή.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Τζολάκης και Έξαρχος

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Φορ: Ελ Καμπί και Ταρέμι